Ameninţările migranţilor pe nava Thalassa: "Du-ne în Italia sau te omorâm"; Salvini: "Cine va debarca, va merge la închisoare"

Matteo Salvini a fost clar: "Cand nava Diciotti a Pazei de Coasta va ajunge in Italia, cine va debarca o va face pentru a merge la inchisoare". In vizorul guvernului, cu Toninelli in frunte, sunt doi migranti "scandalagii" care au starnit revolta pe nava Vos Thalassa, facand-o sa schimbe ruta. Si, tocmai pe ceea ce s-a intamplat la bordul remorcherului italian, se concentreaza acum atentia politica, potrivit Rador, care citează Il Giornale





Marti dimineata, Salvini a anuntat intentia de a inchide porturile si pentru ambarcatiunile Marinei Italiene si pentru Vos Thalassa, deoarece "ar fi trebuit sa transporte migrantii pe ambarcatiunile libiene, care fusesera alertate". De la Toninelli, in schimb, a sosit o indicatie diferita, autorizand transferul pe nava Diciotti. Motivul oficial a fost, intocmai, cererea de ajutor din partea comandantului navei Thalassa. In doua mail-uri trimise autoritatilor italiene, din remorcher s-a cerut interventia Marinei Italiene. Initial, nava se indrepta spre Sud pentru a se intalni cu libienii si a le transfera migrantii. Unii "naufragiati" si-au at seama si au declansat protestul.





"Migrantii - scrie in mail - l-au incercuit pe comandant, cerand explicatii si manifestand un dezacord puternic, impingandu-l si amenintandu-l pe acesta". Si nu numai. Potrivit cotidianului "Libero", imigrantii ar fi folosit cuvinte dure: "Daca nu ne debarci in Italia, te omoram". De aici, decizia lui Toninelli de a permite interventia navei Diciotti intr-o actiune de "politie judiciara" pentru a-i izgoni pe "scandalagii", pentru a garanta siguranta echipajului italian al navei Vos Thalassa si pentru a-i aresta, o data ajunsi la sol, pe responsabilii revoltei.





Nu lipsesc, evident, polemicile. Salvini a declarat, marti, ca obiectivul sau este de a opri traficul de fiinte umane, impiedicand toate navele care tranziteaza Marea Mediterana sa "ajute" indirect traficantii. Mai intai a fost randul ONG-urilor, apoi al navelor militare UE. Acum, in vizor sunt navele comerciale care opereaza in largul Libiei, deoarece din cei 67 de migranti aflati acum pe nava Diciotii, 23 de persoane vin din Pakistan, 12 din Sudan, 10 din Libia, 7 din Palestina, 4 din Algeria, 4 din Maroc, 2 din Egipt, 1 din Bangladesh, 1 din Ciad, 1 din Ghana, 1 din Nepal si 1 din Yemen, a observat ministrul de interne italian.







Intrebarea este: "In care dintre aceste tari este razboi?". Iata de ce, momentan, Ministerul de Interne nu a indicat inca un port de debarcare pentru nava Marinei Italiene.