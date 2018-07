VIDEO Primele imagini video cu băieții salvați din peștera inundată din Thailanda îi arată pe copii slăbiți, dar facând cu mâna

Prima înregistrare video cu tinerii fotbaliști salvați după 17 zile din peștera inundată din Thailanda a fost făcută publică miercuri. Videoul îi arată pe băieți pe paturile de spital și vizibil slăbiți și sub influența sedativelor, dar găsesc puterea să își fluture mâinile în semn de salut, relatează Reuters și AFP.

Ultimul grup de copii a fost scos, alături de antrenor, marți seară.

Cei 12 băieți au slăbit în medie 2 kilograme în timpul celor 17 zile cât au stat captivi în peștera Tham Luang din Thailanda.

Copiii trebuie să stea până la 10 zile internați în spital, potrivit directorului spitalului în care sunt internați. De asemenea, aceștia vor avea nevoie de până la 30 de zile de recuperare acasă.

BOYS IN HOSPITAL: Thai Govt releases video of the #WildBoars team being treated after their release from #ThamLuangCave #TenNews pic.twitter.com/eUuIetjtrc