Cine este Berat Albayrak, ginerele lui Erdogan şi noul ministru de Finanţe?

Numirea sa în postul-cheie de la Finanțe survine într-un context economic dificil, cu o inflație ridicată, o devalorizare puternică a monedei naţionale și un deficit de cont curent, în pofida unei creșteri solide. Într-o țară în care ultimul prim-ministru Binali Yildirim a fost perceput pe scară largă ca un executant fidel al d-lui Erdogan, dl Albayrak, carismatic, bun orator și vorbitor perfect de limba engleză, a făcut adesea figură de al doilea om forte al ţării."Ginerele", așa cum este el desemnat de detractorii lui Erdogan, care denunță o formă de nepotism, îl însoțește pe președinte în cele mai importante călătorii și participă la întâlnirile cele mai cruciale. Semn al apropierii dintre cei doi bărbați, dl Albayrak era în vacanță cu Erdogan în sud-vestul Turciei atunci când a izbucnit încercarea de lovitură de stat din 15 iulie 2016. Dl Albayrak l-a însoțit pe dl Erdogan când acesta s-a întors la Istanbul, în noaptea de 16 iulie, într-o plimbare cu avionul potențial periculoasă, în timp ce aeronave puciste patrulau în aer.Fostul ministru al Energiei a fost, de asemenea, alături de Erdogan, când acesta din urmă, după ce a aterizat triumfător pe aeroportul Atatürk, a anunțat eșecul loviturii de stat în timpul unei conferințe de presă. Înainte de a se angaja în politică, dl Albayrak conducea Calik Holding, un puternic conglomerat cu interese în industria textilă, energie și, cel mai important, mass-media, cu influentul cotidian "Sabah" și canalul de știri A Haber.Cu o alură afabilă şi încrezătoare, dl Albayrak are un master în finanțe la Universitatea Pace din New York. Înainte de a se alătura guvernului în 2015, el scria cu regularitate în ziarul "Sabah". Dl Erdogan este cunoscut pentru faptul că este foarte apropiat de familia Albayrak, în special de tatăl lui Berat, Sadik, un fost jurnalist și politician islamist, căruia îi este un prieten apropiat. Mai mulți lideri străini au fost prezenți la nunta dintre Berat Albayrak și Esra Erdogan, în iulie 2004.Cuplul are trei copii. Influența dlui Albayrak în guvernul turc este de așa natură încât la 30 de ani era descris ca un prim-ministru neoficial. În septembrie 2016, un grup de hackeri, care se autointitulează Redhack, a susținut că a piratat contul de e-mail al dlui Albayrak și a publicat mesaje de presiune adresate unui cadru al celui mai puternic grup media din țară, Dogan Media, care a contestat autenticitatea mesajelor.În calitate de ministru al Energiei, dl Albayrak a avut ocazia să își extindă agenda prin creșterea contactelor cu guvernele străine, inclusiv cu Rusia și Israel, țări cu care Turcia negociază importante proiecte energetice. Această poziție i-a permis să-și asume ocazional rolul de diplomat-șef. Astfel, reconcilierea din 2016 dintre Turcia și Israel, după mulţi ani de criză, a fost parafată de o întâlnire ministerială dintre dl Albayrak și omologul său israelian, Yuval Steinitz.Dar dl Albayrak a fost şi obiectul unor atacuri virulente. La începutul crizei diplomatice dintre Ankara și Moscova, după ce forțele aeriene turcești au doborât o aeronavă rusă la granița siriană, în 2015, Rusia a acuzat cercul apropiaţilor lui Albayrak și Erdogan că este implicat în comerțul petrolier cu jihadiștii din grupul Stat Islamic (ISIS). Aceste acuzații au fost dezminţite viguros de Erdogan și de mai mulți responsabili turci.Toată amărăciunea a fost rapid uitată după încălzirea relațiilor dintre cele două țări, iar dl Albayrak era foarte zâmbitor când a semnat un important proiect de gaze ruso-turc în octombrie 2016.