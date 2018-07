ONU: Atrocitățile din Sudanul de Sud pot constitui crime de război

Relatările îngrozitoare despre violurile în grup, decapitările și împușcăturile în masă din Sudanul de Sud apar în cel mai recent raport al Națiunilor Unite asupra țării. Liderii au semnat un acord de încetare a focului în iunie, menit să pună capăt războiului civil care durează de cinci ani, potrivit BBC. Milioane de oameni au fost forțați să fugă ca rezultat al luptelor. Zeci de mii de oameni au fost uciși. O femeie care a pierdut tot ce avea, a spus anchetatorilor că "ar fi fost mai bine dacă m-ar fi ucis". Violențele detaliate în raport se pot ridica la rangul de crime de război, iar persoanele responsabile ar trebui să fie aduse în fața instanței, spune organismul ONU pentru drepturile omului.O fată de 14 ani a fost citată în raport spunând că nu va uita niciodată atrocitățile la care a asistat. "Cum pot uita imaginea unui bătrân al cărui gât a fost tăiat cu un cuțit înainte de a fi aruncat în foc? Cum pot să uit mirosul acelor trupuri descompuse ale bătrânilor și ale copiilor răpiți și mâncați de păsări sau imaginea acelor femei care au fost spânzurate?", a spus fata.Anchetatorii au descoperit că aproximativ 120 de fete și femei au fost violate. "Sângeam încă de la muncă, dar unul dintre soldați m-a violat, am tăcut și am rezistat deoarece am văzut alte femei împușcate pentru refuzul de a face sex cu soldații."Sudanul de Sud a devenit independent în 2011. Statul a fost distrus de războiul civil care a început atunci când președintele Salva Kiir l-a concediat pe adjunctul său, Riek Machar, acuzându-l că planifică o lovitură de stat -o acuzație pe care a negat-o. În cel mai recent acord, semnat în iunie în capitala din Sudan, Khartoum, cei doi lideri au spus că sunt de acord cu încetarea focului, dar încă nu au convenit asupra unei înțelegeri pe deplin.