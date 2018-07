WhatsApp publică recomandări în presa din India, după un val de linşări plecate de la zvonuri neadevărate

Mesageria, proprietate a companiei americane Facebook, este presată de autorităţile indiene pentru a pune capăt propagării acestor zvonuri care au provocat uciderea a peste 20 de persoane în ultimele două luni în India.Potrivit Ministerului Tehnologiei Informaţiei, guvernul "a indicat categoric că WhatsApp trebuie să acţioneze imediat pentru a pune capăt acestei ameninţări". Serviciul de mesagerie s-a declarat "şocat" de aceste linşaje, promiţând să acţioneze rapid.Materialul publicitar publicat în principalele ziare în engleză şi în hindi are titlul: "Împreună putem combate informaţiile false". Acesta conţine zece sfaturi către utilizatori pentru a face deosebirea dintre zvonuri şi fapte."Nu daţi atenţie de câte ori primiţi un mesaj. Faptul că un mesaj este redistribuit de multe ori nu îl face adevărat", avertizează serviciul de mesagerie.De asemenea, WhatsApp le sugerează utilizatorilor să verifice informaţiile primite pe surse cu o reputaţie certă şi să nu distribuie mesaje dacă există o îndoială privind autenticitatea lor.WhatsApp va testa în India un dispozitiv care să semnaleze dacă un mesaj a fost scris de cel care l-a trimis sau acesta pur şi simplu l-a transferat, mod obişnuit de propagare a zvonurilor.Beneficiind de războiul preţurilor între operatorii de telefonie mobilă, reţelele sociale pătrund acum până în satele cele mai izolate din India. WhatsApp numără peste 200 de milioane de utilizatori activi lunar în ţara de 1,25 miliarde de locuitori, notează Agerpres.Primul linşaj în urma zvonurilor propagate pe WhatsApp a avut loc în India în mai 2017, în satul sărac Jharkhand, când mulţimi furioase au linşat opt persoane.După un an de acalmie, acest flagel a luat amploare de la începutul lunii mai a acestui an, cu episoade de violenţă înregistrate în zece state din India.