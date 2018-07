VIDEO Tensiunea se accentuează în Nicaragua, unde mai mulți episcopi au fost agresați într-o biserică

Câteva minute mai târziu, un grup de bărbați cu cagule, dintre care cel puțin trei erau înarmați, au bruscat preoții și persoanele refugiate în biserică. Mai mulți ziariști locali și străini au fost și ei bruscați, fiindu-le luate camerele.













„Niciodată nu am mai văzut o astfel de situație”



Arhiepiscopul auxiliar de Managua, Silvio Baez, a declarat că a fost rănit la braț și lovit în stomac. Dar "suferința pe care o îndură poporul nostru este mult mai gravă", a spus el.



Acesta a declarat că, după incursiune, persoanele care se aflau în biserică au fost "eliberate".



"Am suferit această acțiune dură, puternică și brutală împotriva preoților noștri, nu am mai văzut niciodată o astfel de situație în Nicaragua, este foarte trist", a declarat cardinalul Brenes, la revenirea în Managua.



Duminică, confruntări între forțele guvernamentale și opozanți s-au soldat cu cel puțin 14 morți - dintre care doi polițiști - în localitățile Jinotepe și Diriamba (departamentul Carazo, sud-vest).



Valul de proteste, declanșat în 18 aprilie de o reformă a securității sociale rapid abandonată, vizează președintele și soția sa, vicepreședintele Rosario Murillo, acuzați că au confiscat puterea în această țară. Violențele s-au soldat deja cu 250 de morți și circa 2.000 de răniți.



Ca și opoziția, Biserica îi cere președintelui Ortega, 72 de ani, să organizeze alegeri generale anticipate în martie 2019 în loc de 2021, data la care ia sfârșit mandatul său.



Dar fostul luptător sandinist, la putere din 2007, după ce a mai condus țara între 1979 și 1990, a exclus sâmbătă devansarea alegerilor, calificându-și opozanții drept "puciști" și "vandali".



Pentru a accentua presiunea asupra lui Ortega, opoziția a anunțat o grevă generală de 24 de ore vineri, precedată de manifestații joi.



Luni, la Diriamba (sud-vest), la 45 kilometri de capitala Managua, forțele pro-Ortega au pătruns în biserica San Sebastian, unde circa zece manifestanți ai opoziției se refugiaseră după violențele de duminică și unde s-a deplasat o delegație de episcopi și preoți.Biserica catolica are calitatea de mediator în Nicaragua și anunțase luni o reluare a dialogului între guvern și opoziție, în condițiile în care țara este zguduită de la jumătatea lunii aprilie de un val de contestare care cere plecarea președintelui, acuzat de confiscarea puterii."Am fost prinși în schimbul de focuri duminică, ne e teamă pentru viața noastră", a declarat un bărbat de 40 de ani.