Un doctor britanic spune că a rămas fără slujbă deoarece crede că sexul unui om este determinat prin naștere

Bărbatul în vârstă de 55 de ani, tată a patru copii, crede că sexul este determinat genetic și biologic, fiind stabilit prin naștere.Dr David Mackereth a lucrat timp de 26 de ani la National Health Service și a fost informat că nu se poate angaja la Department for Work and Pensions (DWP), unde ar fi urmat să se ocupe de evaluarea persoanelor cu handicap.Acesta invocă încălcarea dreptului la libertatea de expresie și spune că a fost exclus din cauza convingerilor sale religioase.“Nu atac mișcarea transgender. Dar îmi apăr dreptul la libertatea de expresie și de credință. Nu cred că ar trebui să fiu obligat să folosesc un anume prenume. Nu vreau să supăr pe nimeni. Dar, dacă faptul de a supăra pe cineva poate conduce la concedierea unui doctor, noi ca societate trebuie să examinăm încotro ne îndreptăm”, a argumentat el.Dr Mackereth, un baptist reformat, a început în mai un curs pentru a deveni expert în evaluarea persoanelor cu handicap.Însă instructorul său l-a informat că rapoartele sale trebuie să se refere la sexul declarat de un pacient.“Am spus că am o problemă cu asta. Eu cred că sexul este definit biologic și genetic. Biblia ne învață că Dumnezeu face oamenii bărbați și femei. Aș fi putut să îmi țin gura”, a povestit doctorul, care a intrat într-un schimb de replici cu instructorul său, care l-a informat că a transmis comentariile sale pe lanțul ierarhic al DWP.Dr Mackereth a primit apoi un e-mail de la Advanced Personnel Management (APM), agenția care îl angajase și urma să îl încadreze la DWP.În acest mail i se explica faptul că DWP s-a consultat cu avocații și că orice referire la pacienți trebuie să conțină sexul ales de aceștia, riscând în caz contrar să fie considerat un act de hărțuire.Doctorul a replicat că este conștient că nu se poate conforma cu aceste cerințe iar contractul a luat sfârșit.“În primul rând, nu ni se permite să spunem ce credem. În al doilea rând, cum arată cazul meu, nu ni se permite să gândim ceea ce credem. În sfârșit, nu ni se permite să apărăm ce credem. Prin a spune ce omenirea a gândit de secole - că genul și sexul sunt determinate prin naștere - poți ajunge ținta unor atacuri feroce”, a spus doctorul.O purtătoare de cuvânt a DWP a declarat că discriminarea directă sau indirectă este ilegală.“Dr Mackereth a afirmat clar în timpul cursurilor că refuză să folosească pronume care nu se potrivit cu viziunea sa asupra genului biologic al unei persoane”, a arătat aceasta.APM nu a comentat cazul.