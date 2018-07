​​VIDEO Din Varșovia, Mick Jagger răspunde apelului lui Lech Walesa și îndeamnă polonezii să rămână atașați democrației

Mick Jagger: "Polska co za piękny kraj, jestem za stary by być sędzią, ale jestem młody by śpiewać" \uD83D\uDC4D\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F✌️



źródło: "Periscope" pic.twitter.com/jMKozp4UZa