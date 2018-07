Marea Britanie: Ministrul pentru Brexit, David Davis, a demisionat

Ministrul pentru Brexit David Davis a demisionat din guvernul britanic, anunță BBC. Demisia lui vine la câteva zile după ce Theresa May a asigurat suportul cabinetului pentru planul de Brexit, în ciuda criticilor că era "moale" și că, în realitate, e un un Brexit doar cu numele.

Luni, May urmează să le prezinte parlamentarilor britanici propunerile privind o “zonă de liber schimb pentru mărfuri”.





Davis a fost numit în funcție în 2016 și a fost responsabil pentru negocierea retragerii din UE a Marii Britanii.





Si Steven Baker, seretarul pentru Brexit, și-a anunțat demisia la scurt timp după anunțul făcut de Davis.





Pentru cele două tabere, euroscepticii intransigenți și partizanii fervenți ai UE, acordul încheiat este insuficient. În opinia lui John Longworth, președintele grupului "Leave Means Leave" (“A pleca înseamnă a pleca”), Theresa May încearcă să-i înșele pe cei pro-Brexit. “Brexitul lui May înseamnă BRINO- Brexit In Name Only (un Brexit doar cu numele) – un fals Brexit”.







Deputatul laburist pro-UE Chuka Umunna a vorbit despre o nouă păcăleală cu ușile închise care ne va pune pe toți într-o situație și mai rea”.







Potrivit “Times”, Theresa May a adoptat o linie dură și a promis aliaților săi să-l demită pe ministrul afacerilor externe, Boris Johnson, care a susținut Brexit, dacă va încerca să “submineze acordul de pace”. Guvernul britanic reafirmă faptul că este în interesul celor două părți să ajungă la un acord pe Brexit, prevăzut pentru 29 martie 2019.





Potrivit documentului care prezintă poziția guvernului, miniștrii spun că s-au înțeles să negocieze o “zonă de liber schimb pentru mărfuri”, care va permite Regatului Unit să aibă un regulament comun pentru toate bunurile pe un teritoriu vamal comun. Aceasta ar permite Regatului Unit să-și fixeze propriile taxe vamale și să încheie noi acorduri de liber-schimb. Au convenit de asemenea că Parlamentul va avea puterea de a decide dacă Regatul Unit continuă sau nu să urmeze legislația UE pe viitor.