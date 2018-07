Iran: Femeie arestată din cauza unui filmuleț postat pe Instagram 

Autoritățile din ​Iran au arestat un număr mare de persoane pentru postarea de videoclipuri pe Instagram, printre care și o tânără a cărei pasiune pentru dans pe care o afișa în filmulețele postate a provocat revoltă, potrivit The Guardian. Potrivit activiștilor, tânăra Maedeh Hojabri a fost unul din mulți utilizatori din spatele conturilor populare de pe Instagram care au fost arestați. Identitatea celorlalți deținuți nu a fost confirmată.Contul ei, care a fost suspendat, a fost raportat că a avut mai mult de 600.000 de activiști.Hojabri a apărut de atunci într-un program de televiziune de stat cu alți deținuți, în care ea și alții au făcut ceea ce spun activiștii, o serie de confesiuni forțate, tactică adesea folosită de autoritățile iraniene.Televiziunea de stat a arătat- o cu fața blurată, plângând și tremurând în timp ce descrie motivația ei pentru realizarea videoclipurilor. "Nu a fost pentru atragerea atenției", a spus ea. "Am avut niște adepți și aceste videoclipuri erau pentru ei. N-am avut intenția să-i încurajez pe alții să facă același lucru. Nu am lucrat cu o echipă, nu am făcut nici o pregătire. Fac gimnastică."Se știe puțin despre viața personală a lui Hojabri sau din ce oraș din Iran provine, dar de la arestarea ei, videoclipurile au fost distribuite de sute de utilizatori.Ea a realizat filmulețele cu ajutorul unei camera, în dormitorul ei, în timp ce dansa pe muzică pop și rap, fără a purta un hijab, care este necesar în public.