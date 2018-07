Cel puțin 81 de persoane au murit în urma ploilor torențiale și alunecărilor de teren din Japonia, în timp ce alte câteva zeci sunt în continuare dispărute, au anunțat duminică autoritățile, relatează Reuters.

Aproximativ două milioane de oameni au fost evacuați în urma avertismentelor privind alunecările de teren.

Serviciile de urgență și personalul militar au folosit elicoptere și bărci pentru a salva oamenii.

