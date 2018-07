Brexit: Angajatorii britanici "nu mai pot suporta" lipsa de claritate a guvernului lor

Răbdarea companiilor britanice "este epuizată" în fața lipsei de claritate a guvernului cu mai puțin de nouă luni înainte de Brexit, a avertizat marți o importantă organizație patronală, cu câteva zile înainte de o întâlnire ministerială crucială, potrivit La Libre , citat de Rador.





Organizaţia British Chambers of Commerce (BCC), care reunește 52 de camere de comerț regionale din Marea Britanie, a cerut o mai mare claritate cu privire la relațiile comerciale cu UE după Brexit, programat pentru sfârșitul lunii martie 2019, precum și o încetare a disputelor politice care împiedică negocierile Londrei cu Bruxelles-ul.





"Acum, când data de ieșire a Regatului Unit din UE se apropie și răbdarea companiilor este epuizată", a spus el răspicat.





BCC a subliniat că incertitudinea prelungită în legătură cu relațiile comerciale de pe ambele maluri ale Canalului a reprezentat un obstacol în calea investițiilor în afaceri. Cele mai recente cifre de la Oficiul pentru Statistica Naţională publicate săptămâna trecută au raportat o scădere de 0,4% a investiţiilor corporatiste în Marea Britanie în primul trimestru.





De asemenea, organizația a publicat o listă cu 24 de întrebări majore pe care le pun companiile britanice cu privire la consecințele practice ale Brexituui și la care ele așteaptă un răspuns guvernamental.





Potrivit BCC, s-au înregistrat progrese doar în două dintre aceste chestiuni - ocuparea forței de muncă a europenilor în Marea Britanie după Brexit și standardele din industrie au fost îndeplinite. Dar companiile deplâng lipsa unui răspuns concret la toate celelalte subiecte, inclusiv transportul aerian de mărfuri, prezența sau absența vizelor suplimentare pentru călătorii de afaceri în Europa sau introducerea potențială a tarifelor vamale pentru comerțul între Regatul Unit și UE.





"Timp de doi ani, companiile au fost răbdătoare. Am susținut nevoia guvernului de a găsi cea mai bună soluție posibilă pentru economia britanică", a declarat Adam Marshall, directorul general al BCC, într-un comunicat.Profesioniștii din sectorul juridic, de consultanță și de publicitate și-au exprimat, de asemenea, preocuparea într-o scrisoare deschisă către premierul Theresa May. Reamintind că acest sector are 4,6 milioane de angajaţi, contribuie cu 188 miliarde de lire sterline la economia țării și este un exportator major al serviciilor dincolo de granițele Marii Britanii, acești profesioniști cheamă guvernul să ia în calcul contribuția lor la negocierile cu UE.Lobby-urile companiilor au toate în minte o întâlnire crucială a guvernului d-nei Theresa May, care, vineri, își va unifica poziția înainte de negocierile viitoare cu Bruxelles-ul.