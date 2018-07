Zarif denunţă în atentatul dejucat contra opoziţiei iraniene în Franţa o ”stratagemă” menită să facă rău Iranului

”Iranul condamnă fără echivoc orice formă de violenţă şi de terorism, orinde ar fi, şi este pregătit să coopereze cu toate părţile vizate pentru a dezvălui ceea ce este o strategemă sinistră sub o falsă flamură”, apreciază Zarif într-un mesaj postat pe Twitter, potrivit news.ro.



Un diplomat iranian a fost arestat preventiv în Germania sub acuzaţia de implicare în complotul terorist care viza un eveniment politic din Franţa, afirmă surse citate de site-ul agenţiei Reuters, potrivit Mediafax.

How convenient: Just as we embark on a presidential visit to Europe, an alleged Iranian operation and its “plotters” arrested. Iran unequivocally condemns all violence & terror anywhere, and is ready to work with all concerned to uncover what is a sinister false flag ploy.