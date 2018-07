FOTOREPORTAJ Cum arată noul cartier general NATO, construit cu 1,7 miliarde de dolari

Odată cu extinderea Alianței și cu deteriorarea continuă a sediului central de la Bruxelles, facilitățile nu mai erau adecvate. Astfel, în 1999, oficialii NATO au convenit să construiască un nou sediu pentru a răspunde cerințelor Alianței în secolul XXI.În noiembrie 2002, la summitul de la Praga, guvernul belgian a oferit NATO drepturile necesare pentru construcția noilor clădiri. La summitul Alianței de la București (2008) a fost prezentat proiectul noului sediu, iar în luna octombrie 2010 a început construcția acestuia, potrivit lui Bogdan Lazăroae, directorul de proiect al cartierului general NATO.Centrul politic al organizației are 5 clădiri, 254 000 de metri pătrați construiți și este acoperită de 72 000 de metri pătrați de sticlă. Din satelit (Google Maps/Earth), clădirea arată ca 2 palme încrucișate.Clădirea este dotată cu 60.000 de senzori care ajută la controlul temperaturii, luminilor, camerelor de întâlniri sau ușilor de siguranță.Luminile sunt automate în toate birourile, iar temperatura este una constantă de 21 de grade. Apa de ploaie este reciclată și folosită în toalete sau pentru grădinărit. Prin plafon circulă apă caldă sau rece (în funcție de sezon).La intrarea principală este expusă o bârnă de la etajul 107 al unuia dintre Turnurile Gemene din New York, distrus în timpul atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite - singura dată când Alianța și-a activat clauza de apărare colectivă (articolul 5).De asemenea, la aceeași intrarea este expusă o bucată din zidul berlinului, simbolizând rolul Alianței în Războiul Rece.Costurile pentru noul cartier general s-au ridicat la 1,7 miliarde de dolari.Cladirea aparține organizației NATO, iar terenul pe care este construită aparține statului belgian.Centrul politic al NATO găzduiește aproximativ 5000 de întâlniri oficiale pe an și primește între 500 și 1000 de vizitatori pe zi.Doar la summitul din această lună vor fi prezenți 1500 de jurnaliști.În interior există facilități precum magazine de mâncare și suveniruri, o cafenea, farmacie și sucursalele unor bănci.