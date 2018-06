Trump își va anunța nominalizarea noului judecător pentru Curtea Supremă pe 9 iulie

Liderul american va anunța numele persoanei care va fi următorul judecător al Curții Supreme de Justiție pe data de 9 iulie, acesta spunând că are în vedere cinci persoane, printre care două femei.„Trebuie să îl alegem pe cel care va fi în funcție pentru următorii 40-45 de ani”, a declarat Donald Trump în timpul unui discurs ținut în Dakota de Nord.Trump le-a spus reporterilor că Anthony Kennedy a decis să se retragă din funcție în timpul mandatului său deoarece a avut încredere în el că va lua decizia corectă în ceea ce privește următorul judecător și că îi va duce mai departe „moștenirea”.Pensionarea lui Kennedy, un conservator care a fost de partea liberalilor în multe decizii, îi dă lui Donald Trump șansa să dea mai multă putere facțiunii de dreapta din Curtea Supremă, pentru următorii zeci de ani.Judecătorul Anthony Kennedy, în vârstă de 81 de ani, se va retrage din funcție în data de 31 iulie. Acesta a făcut anunțul miercuri, declarând că dorește să își petreacă mai mult timp cu familia sa după 30 de ani în Curtea Supremă de Justiție.Donald Trump a lăudat activitatea judecătorului, care a avut votul decisiv în multe situații: ”A fost un judecător extraordinar în cadrul Curții Supreme. Sper că vom reuși să alegem pe cineva care să fie cel puțin la fel de bun”.Retragerea din funcție a judecătorului îi dă lui Donald Trump pentru a doua oară șansa să numească un judecător în cadrul Curții Supreme. Acesta a menționat că va alege următorul judecător dintr-o listă cu 24 de candidați conservatori. În luna februarie 2017, președintele l-a numit pe Neil Gorsuch în funcția de judecător.Curtea Supremă are un rol cheie în viața Americii și de cele mai multe ori are ultimul cuvânt în ceea ce privește unele legi controversate, posibile dispute între state și guvernul federal sau apeluri.