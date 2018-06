Donald Trump i-ar fi propus lui Emmanuel Macron să părăsească UE (surse Washington Post)

Această ofertă ar fi fost făcută în cadrul unei întâlniri private care a avut loc în timpul vizitei pe care Macron a efectuat-o la Casa Albă.Potrivit The Washington Post, președintele american l-a întrebat pe Macron: “De ce nu părăsești Uniunea Europeană?” În schimb, Trump a sugerat că SUA ar putea oferi Franței un acord comercial bilateral substanțial, mai bun decât cel oferit de SUA întregii Europe.Ziaristul Washington Post, Josh Rogin, citează doi oficiali europeni care au preferat să-și păstreze anonimatul, adăugând că această propunere arată “o lipsă fundamentală de înțelegere a viziunii lui Macron și a oamenilor care l-au ales”. Este vorba despre “președintele Statelor Unite oferind un stimulent pentru dezmembrarea unei organizații a aliaților Americii, împotriva politicii declarate a guvernului SUA”.Nici Casa Albă, nici Palatul Elysée nu au confirmat sau comentat informația, care pare însă în concordanță cu suspiciunea manifestată de Trump față de organizațiile și tratatele internaționale.De la preluarea președinției, Trump a pus sub semnul întrebării Articolul 5 din Tratatul NATO, a retras American din Parteneriatul Trans-Pacific, din acordul climatic de la Paris, iar la începutul acestei luni a retras SUA din consiliul ONU pentru drepturile omului. În ultimele săptămâni a adoptat o retorică dură împotriva Canadei și Mexicului, pentru a renegocia Acordul nord-american de liber schimb (Nafta).În urmă cu zi, în presa americană a apărut informația că Donald Trump le-a spus omologilor săi occidentali, la recentul summit G7 din Canada, că NATO este "la fel de rău ca NAFTA" Acest comentariu a fost relatat joi de site-ul american Axios și confirmat de un diplomat european, potrivit AFP.Casa Albă și Kremlinul au anunțat tot ieri că Trump și președintele rus Vladimir Putin se vor întâlni în Finlanda chiar după summitul NATO.Acesta din urmă are loc în 11 - 12 iulie la Bruxelles iar Trump, care a acuzat Europa că exploatează SUA necheltuind destul în materie de apărare, ar urma să ridice acest subiect în discuții.