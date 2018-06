Factură de 360.000 de euro pentru expulzarea unui refugiat din Germania. Poate Merkel să țină piept anti-imigraționiștilor, la summitul de la Bruxelles?

Graba strică treaba

Veto-ul italian

Temperarea merkeliană

Razia din Ellwangen a costat peste 360.000 de euro, fapt care reiese dintr-un răspuns al Ministerului de Interne de la Stuttgart, la o cerere de clarificare venită din partea lui Udo Stein, parlamentar AFD (Alternativa pentru Germania). Potrivit presei germane, în factură intră costurile de personal și materialele aferente operațiunii.„Aceste costuri sunt comparabile cu cele ale altor misiuni, dacă acestea au loc la o magnitudine similară“, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne din Baden-Württemberg.La începutul lunii mai, vest-africanul și câțiva complici ai săi au fost arestați, în cadrul operațiunii la scară largă la care au participat câteva sute de polițiști. Între timp, bărbatul de 23 de ani a fost returnat în Italia, țară unde a ajuns pentru prima dată în UE. În urma raziei, au fost întocmite 37 de dosare penale, șapte persoane au fost arestate, iar altele nouă au fost transferate în alte centre de cazare a solicitanților de azil.Conducerea poliției a trebuit să justifice perioada de trei zile, între deportarea eșuată și desfășurarea căutării pe scară largă. Potrivit conducătorului acestei operațiuni, Peter Hönle, „nu a existat niciun motiv pentru a se acționa pripit“. În plus, forțele necesare pentru o amplificare a contingentului de intervenție - inclusiv specialiștii pentru verificarea amprentelor digitale și a documentelor-, nu ar fi fost disponibile chiar în noaptea raziei.Dominat de disputa privind politica de azil, summitul UE de la Bruxelles a început joi, 27 iunie. Cancelarul Angela Merkel (CDU) caută o cale de ieșire din aprinsa controversă privind azilul, pe care o are cu Uniunea Socială Creștină (CSU), partidul bavarez „frate“ al CDU, care face mari presiuni pentru a-și impune poziția.În acest weekend, Merkel are „misiunea“ găsirii unei soluții europene, care să dea satisfacție ministrului de interne și lider al CSU, Horst Seehofer. Această soluție este menită să elimine demersul național german la respingerea, încă de la granițe, a refugiaților. Se vrea o soluție comună, europeană, iar aici dezacordurile au fost și sunt încă mari.Una dintre țările-cheie în luarea deciziilor Uniunii Europene, în problema migrației, este Italia. Iar Italia a amenințat cu dreptul de veto la summitul UE. Primul ministru italian, Giuseppe Conte, a anunțat că va respinge deciziile planificate ale summitului UE, cu privire la problema refugiaților, dacă nu vor fi îndeplinite cererile sale.El e „gata să toate consecințele", a declarat Conte înainte de ședința șefilor de stat și de guverne, de la Bruxelles. Nu se dorește, la summit, o blocadă a deciziilor privind migrația, dar aceasta este „o posibilitate”, a precizat el, citat în presa germană.Comisarul UE pentru buget, Günther Oettinger, a atenuat așteptările legate de summitul UE, privind politica în domeniul migrației. „Vom avansa, (...) dar nu va fi posibil să se realizeze marele progres descoperit de unii din Germania", a declarat politicianul CDU, postului de radio Bayern 2. Oettinger s-a referit la respingerea refugiaților la frontieră, -proferată de ministrul federal de interne, Horst Seehofer (CSU)-, și s-a pronunțat din nou împotriva soluțiilor naționale.De multă vreme, briefing-urile de la Bruxelles, înaintea unui summit UE, nu au fost atât de intense, atât în ambasadele țărilor membre, cât și în sălile de presă ale instituțiilor UE. Poziția de plecare este complicată, starea de spirit încărcată, rezultatul deschis.În acest weekend se dorește rezolvarea unei probleme care nu poate fi rezolvată deloc ușor și, mai ales, nu în dezacord. Iar fiindcă orgoliile naționale sunt mari și unele interese divergente, probabil că soluția europeană pe tema refugiaților va fi una „de temperare“, în stil Merkel.