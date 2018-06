Donald Tusk: UE trebuie să se pregătească de cele mai pesimiste scenarii în relația cu SUA / Un oficial european vorbește de o nouă doctrină americană unde nu sunt prieteni și nici dușmani

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a cerut miercuri UE să se pregătească pentru scenariile cele mai pesimiste cu Statele Unite conduse de Donald Trump, cu puțin timp înainte de începerea unui summit european de două zile la Bruxelles, scrie AFP. "Cred, sperând în continuare la ce e mai bun, că trebuie să pregătim Uniunea noastră pentru cele mai rele scenarii" cu Washingtonul, a scris acesta, într-o scrisoare de invitație adresată șefilor de stat și de guvern, care se vor reuni joi și vineri pentru a discuta relațiile cu Statele Unite, dar și chestiunea migratorie sau reformele zonei euro. "Când discutăm de migrație sau de reforma zonei euro, este important să păstrăm în spirit contextul geopolitic care a urma summitului G7 din Canada", unde SUA au respins brusc o declarație comună negociată cu dificultate, a explicat Tusk. "În ciuda eforturilor noastre neobosite de a păstra unitatea Occidentului, relațiile transatlantice sunt supuse la presiuni imense din cauza politicii președintelui Trump. Din nefericire, diviziunile merg dincolo de comerț", a continuat polonezul. Relațiile transatlantice se confruntă cu numeroase turbulențe după alegerea lui Donald Trump, din cauza neînțelegerilor asupra a numeroase subiecte, precum acordul de la Paris privind climatul, mutarea ambasadei SUA la Ierusalim sau acordul nuclear iranian. În 1 iunie, administrația americană a impus taxe vamale pentru oțelul și aluminiul importate din UE, provocând măsuri de retorsiune din partea Bruxellesului. "La începutul președinției Trump, aveam multe întrebări. De atunci, am avut o mulțime de răspunsuri, și o mulțime de răspunsuri negative", a dezvoltat un înalt oficial european, întrebat cum comentează scrisoarea lui Donald Tusk. "Nu sunt simple incidente, începe foarte serios să semene cu o tendință, o schemă foarte preocupantă pentru europeni a unei noi doctrine americane unde nu sunt prieteni, nu sunt dușmani, unde sistemul internațional bazat pe reguli nu mai are valoare primară", a avertizat acesta, sub acoperirea anonimatului. "Pentru UE și Europa, e o schemă destul de periculoasă", a concluzionat el. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker ar putea să se deplaseze în scurt timp la Washington pentru se întâlni cu Donald Trump, a anunțat miercuri Margaritis Schinas, purtătoare de cuvânt a instituției europene. Data întâlnirii nu a fost încă fixată.