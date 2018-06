Vladimir Putin, cea mai redusă cotă de popularitate din 2013 / Kremlinul se distanțează de proiectul de majorare a vârstei de pensionare

Kremlinul încearcă să minimezeze scăderea de popularitate și s-a distanțat de acest proiect."Repet din nou că la acest nivel președintele nu a participat" la această inițiativă, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.Guvernul rus a anunțat în 14 iunie majorarea vârstei de pensionare, stârnind reacții negative puternice în rândul populației. Peste 2,5 milioane de persoane au semnat o petiție împotriva acestei reforme, care urmează să fie discutată în Parlament.Potrivit FOM, un institut de sondaje sub controlul statului, popularitatea lui Vladimir Putin a scăzut de la 75% la 69% între 10 iunie și 17 iunie.O cădere confirmată de un alt institut, VTsIOM, potrivit căruia doar 42% dintre ruși au încredere în președintele rus, cel mai redus nivel din 2013.Peskov a cerut ziariștilor să nu „exagereze” aceste rezultate, apreciind "desigur, inițiativa guvernului privind reforma pensionării are (...) un puternic ecou social.""Putin vede asta de manieră mai degrabă pragmatică, pentru el cel mai important e să își continue munca, să-și îndeplinească sarcinile în calitate de șef de stat", a spus Peskov, care a subliniat că Vladimir Putin "nu acționează niciodată în raport cu cota" sa de popularitate.Fixată în 1932 și niciodată schimbată de atunci, vârsta de pensionare în Rusia - un câștig din epoca sovietică - este printre cele mai reduse din lume: 55 de ani pentru femei și 60 de ani pentru bărbați.Potrivit ultimelor date ale Băncii Mondiale (2016), speranța de viață este de 66,5 ani pentru bprbați și de un pic sub 70 de ani pentru femei.Circa 25% dintre ruși au în prezent vârsta de pensionare sau peste. Numărul lor a crescut în fiecare an în ultimul deceniu, ceea ce a condus la o situație aproape explozivă în Rusia, unde tinerii muncitori lipsesc din cauza crizei demografice din anii 1990.