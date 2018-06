Actriţa Cynthia Nixon, candidată la funcţia de guvernator al statului New York, a dezvăluit că fiul ei este transsexual

Cu ocazia celei de-a 14 ediţii a Trans Day of Action, ea a anunţat că fiul ei Samuel Joseph Mozes, în vârstă de 21 de ani, poreclit Seph, s-a numit iniţial Samantha, scrie The Hollywood Reporter.Seph este copilul lui Nixon cu Danny Mozes. Actriţa mai are din aceeaşi relaţie un fiu în vârstă de 15 ani şi, iar cu soţia ei, Christine Marinoni, unul în vârstă de 7 ani.Nixon a însoţit mesajul publicat vineri cu o fotografie în care apare alături de fiul ei la absolvirea University of Chicago.Cynthia Nixon va candida din partea Partidului Democrat împotriva lui Andrew Cuomo, în prezent guvernator al statului.