Domul din Köln, evacuat de teama unui atentat / Un suspect român a fost arestat

Domul din oraşul german Köln a fost evacuat vineri de teama unui atac terorist, un suspect român fiind arestat preventiv, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de publicaţiile Express şi Sächsische Zeitung, relatează Mediafax.

Incidentul de securitate a avut loc vineri dimineaţă în centrul oraşului Köln. Un individ s-a îndreptat în viteză cu o autoutilitară spre catedrala romano-catolică. A coborât şi a intrat în imobil, comportându-se ciudat.

Poliţia germană a intervenit rapid, temându-se să nu fie vorba de un atac terorist. Catedrala a fost evacuată şi a fost percheziţionată, fără a fi găsite obiecte suspecte.

Potrivit unor surse din cadrul poliţiei germane, şoferul vehiculului este un român în vârstă de 26 de ani, domiciliat în oraşul german Aachen.

Suspectul a fost reţinut şi a fost audiat. Conform surselor citate, suspectul se afla sub influenţa substanţelor stupefiante, iar permisul de conducere îi era suspendat.

Domul din Köln a fost redeschis după ce s-a stabilit că nu există niciun risc terorist iminent.

\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA Cologne cathedral was evacuated on Friday morning due to "suspicious activity" by a man who has been detained as is being questioned, German police said. The man had driven a van into the square in front of the cathedral then entered and exited the building several times. pic.twitter.com/XImJOyT84H