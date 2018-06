Trump îşi apără din nou politica de despărţire a familiilor de imigranţi la frontieră

Preşedintele american Donald Trump şi-a apărat din nou, marţi, politica foarte controversată de despărţire a familiilor de migranţi, afirmând că aceasta este singura opţiune posibilă într-o luptă eficientă împotriva imigraţiei clandestine, relatează AFP.

”Eu nu vreau ca copiii să fie despărţiţi de părinţii lor”, a spus el, într-un siscurs susţinut la National Federation of Independent Business (NFIB), după care a adăugat că ”atunci când inculpi părinţi pentru că au intrat ilegal în ţară, ceea ce trebuie făcut, trebuie să desparţi copiii”.

Insistând asupra necesităţii luptei împotriva trecătorilor care ”păcălesc sistemul”, preşedintele american a acuzat presa că este complicea acestora din urmă.

I want to take a moment to address the current illegal immigration crisis on the Southern Border...it has been going on for many, many decades... pic.twitter.com/1F7EK9Ef88