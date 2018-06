Donald Trump a difuzat imagini de la summitul G7, pentru a contracara "ştirile false"

Presa a relatat că Donald Trump a avut discuţii tensionate la summitul G7, desfăşurat sâptămâna trecută în apropierea oraşului canadian Quebec, pe fondul disensiunilor generate de taxele vamale impuse de preşedintele SUA asupra importurilor de oţel şi aluminiu din Canada şi din statele Uniunii Europene.





The Fake News Media said that I did not get along with other Leaders at the #G7Summit in Canada. They are once again, WRONG! pic.twitter.com/I6eEKEZV6z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

Great discussions with European Union Commission President Jean-Claude Juncker and EU Council President Donald Tusk at the #G7Summit in Canada last week. pic.twitter.com/kGxXe50459 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

"Presa Ştirilor False susţine că nu m-am înţeles cu liderii ţărilor din G7 la summitul din Canada. Se înşeală din nou!", a afirmat Donald Trump prin Twitter.Preşedintele Statelor Unite a postat mai multe fotografii în care apare alături de liderii care au participat la summitul Grupului ţărilor puternic industralizate (G7). Din organizaţia G7 fac parte Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie şi Statele Unite. La reuniune au fost prezenţi şi preşedinţii Consiliului European şi Comisiei Europene, Donald Tusk şi Jean-Claude Juncker."Am avut discuţii extraordinare cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi cu preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, la summitul G7 desfăşurat săptămâna trecută în Canada", a precizat Donald Trump."Am o relaţie foarte bună cu Angela Merkel din Germania, dar presa ştirilor false arată doar imagini negative (sugerând supărare), de la negocierea acordului - unde solicit lucruri pe care nu le-ar cere niciun alt preşedinte american!", a subliniat Donald Trump.