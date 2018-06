VIDEO Documentarul de propagandă nord-coreean despre întâlnirea Kim Jong Un - Donald Trump și semnificația pe care acesta poate să o aibă

Documentarul arată, printre altele, imagini cu plecarea lui Kim de la Phenian, un tur de noapte pe care l-a făcut prin Singapore și întâlnirea istorică cu Trump, liderul nord-coreean fiind prezentat ca un om de stat de statură internațională adorat de toți cei cu care se întâlnește.”Întreaga lume a urmărit acest moment din istorie când viitoarea cooperare a început cu renunțarea la neîncrederea și ostilitatea din trecut. Liderul nostru suprem a fost primit cu entuziasm de oamenii din Singapore”, spune naratorul.În cazul scepticilor, documentarul le întărește convingerea că liderul de la Phenian a vrut să folosească summitul de marți pentru a-și crea prestigiu la nivel internațional și a-și întări poziția în propria țară.Pentru alții, clipul video are o altă semnificație, mai adâncă. Nu numai că realizează o fundație pentru reconstruirea relațiilor cu Washingtonul – dușmanul de moarte timp de decenii – ci și oferă un indiciu despre planurile lui Kim pentru dezvoltarea economică a tării sale.Peisajul zgârie-norilor iluminați din Singapore este, fără îndoială, o imagine șocantă pentru locuitorii unei țări unde electricitatea este drămuită și penele de curent dese.”Kim Jong Un vrea creștere economică și deschidere către lumea dinafară. Cam cum a făcut Deng Xiaoping”, Spune Ahn Chan Il, un celebru dezertor din Coreea de Nord, care trăiește acum la Seul și conduce World Institute for North Korean Studies.”Această peliculă de propagandă va fi foarte eficientă în întărirea stabilității regimului prin transmiterea unui mesaj optimist privind viitorul Coreei de Nord”, a spus și Shin Beom Chul, de la Asan Institute for Policy Studies.”Acest summit va fi ținut minte drept un eveniment istoric ce a rezolvat multe lucruri, inclusiv o schimbare în relațiile SUA-Coreea de Nord și drept momentul de început al păcii și reconcilierii”, spune naratorul clipului realizat de regimul de la Phenian: