Donald Trump are numărul de telefon al lui Kim Jong-Un şi îl va suna duminică

Programul nuclear nord-coreean reprezintă "cea mai mare problemă a Statelor Unite. Am rezolvat problema. Acum definitivăm, dar problema este în mare parte rezolvată", a declarat Donald Trump vineri."Am semnat un document foarte bun. Dar mai important decât documentul semnat este faptul că am o relaţie bună cu Kim Jong-Un. Este un lucru foarte important. Acum îl pot suna... I-am dat un număr direct. Mă poate suna acum dacă are vreo dificultate. Comunicăm. Oamenii sunt şocaţi", a adăugat Donald Trump, într-un interviu acordat postului Fox News."Lumea se gândea că Donald Trump va începe să bombardeze peste tot, dar este exact invers", a subliniat liderul de la Casa Albă.Întrebat în cadrul interviului acordat Fox News ce va face duminică, în contextul în care în Statele Unite este celebrată Ziua Tatălui, Donald Trump a precizat: "Voi suna în Coreea de Nord".