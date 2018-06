Parlamentar israelian: Rasa evreiască este cea mai deșteaptă din lume

Miki Zohar, parlamentar și membru al partidului lui Netanyahu, Likud, a făcut aceste comentarii în cadrul unei intervenții la un post de radio unde se dezbăteau acuzațiile de corupție împotriva premierului Israelului.Dezbaterea a avut loc în ziua în care Netanyahu a fost audiat într-un nou dosar de corupție. Acesta este vizat direct de trei anchete, cea mai importantă fiind legată de favorizarea unui patron de presă pentru a beneficia de o acoperire mediatică favorabil. Marți, Netanyahu a fost audiat ca martor de poliție într-un dosar de corupție legat de achiziția a trei submarine germane de către Israel.La intervenția radiofonică de miercuri, Zohar a argumentat că mulți israelieni îl susțin în continuare pe Netanyahu deoarece sunt prea inteligenți să creadă acuzațiile care i se aduc.“Nu poți păcăli evreii, indiferent ce scrie presa. Publicul din Israel este un public care aparține rasei evreiești și întreaga rasă evreiască este cel mai înalt capital uman, cei mai deștepți, cei mai capabili să înțeleagă. Publicul știe ce face premierul pentru țară și cât de potrivit este pentru acest post”, a comentat el.Experții afirmă că, prezentând evreii ca o rasă - fie superioară, fie interioară din punct de vedere genetic - este o chestiune problematică și a justificat o serie de atrocități împotriva evreilor de-a lungul secolelor. In 1996, istoricul Sander Gilman a publicat cartea „Smart Jews: The Construction of the Image of Jewish Superior Intelligence”, care descrie modul în care teoriile legate de inteligența superioară a evreilor au contribuit la izolarea și stigmatizarea acestora.De atunci, dezbaterea continuă, unii experți susținând că evreii, și în special evreii Ashkenazi, au un IQ mai mare decât alții și câștigă mai frecvent premiul Nobel.