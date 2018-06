Statul New York îl dă în judecată pe Donald Trump pentru că a folosit banii Fundației sale în scopuri personale / Procurorii cer dizolvarea ONG-ului

Procurorul general al statului New York i-a dat în judecată pe președintele Donald Trump și fundația acestuia, spunând că ONG-ul ar trebui dizolvat după un deceniu de acțiuni ilegale, inclusiv pentru sprijinul ilegal acordat miliardarului în timpul campaniei prezidențiale, relatează Reuters.

Procurorul general Barbara Underwood a acuzat Fundația Donald J Trump și directorii acesteia de ”coordonare politică ilegală extinsă” în campania lui Trump și de ”tranzacţii repetate” în beneficiul personal al lui Trump.

Statul New York cere, de asemenea, restituirea a 2,8 milioane de dolari plus penalităţi, o interdicţie de 10 ani pentru ca Donald Trump să mai dețină o funcție de director al unei organizaţii non-profit în New York şi o interdicţie de un an pentru copiii preşedintelui, Donald Jr., Eric şi Ivanka, la rândul lor citaţi ca pârâţi.

Donald Trump a acuzat că acuzațiile sunt politice, punând procesul pe seama ”meschinilor democrați din New York”, spunând că ”fac tot ce le stă în putință” să îl dea în judecată.