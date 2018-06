Donald Trump și Kim Jong-un și-au acceptat invitațiile de a vizita SUA, respectiv Coreea de Nord

”Kim Jong Un l-a invitat pe Trump să vină la Phenian atunci când îi convine, iar Trump l-a invitat de Kim Jong-un să viziteze Statele Unite. Cei doi lideri au acceptat fiecare cu plăcere invitaţia celuilalt”, scrie KCNA, după întâlnirea istorică dintre cei doi.”Astăzi am avut o întâlnire istorică, am decis să lăsăm trecutul în urmă. Lumea va vedea o shimbare majoră. Vreau să-mi exprim recunoștința față de președintele Trump pentru că a făcut posibilă această întâlnire”, a declarat Kim Jong-un la sfârșitul summitului cu Donald Trump.Trump a vorbit despre ”legătura puternică” ce există între el și Kim.”Vreau să-ți spun mulțumesc, președinte Kim, am petrecut mult timp împreună azi, momente foarte intense”, a spus liderul SUA.Donald Trump și Kim Jong-un au semnat marți un acord prin care Trump s-a angajat să ofere garanții de securitate Coreei de Nord, iar Kim Jong-un și-a reafirmat angajamentul ferm pentru denuclearizarea peninsulei coreene, după discuțiile istorice ținute în Singapore.