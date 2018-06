Ce opțiuni strategice au europenii împotriva lui Trump?

Europenii, majoritari în G7, s-au întors de la summitul canadian umiliţi și dezorientaţi de Donald Trump, care își urmează drumul fără să-i pese de ei. Între şarm, confruntare sau eludare, care sunt opțiunile strategice ale liderilor Bătrânului Continent?







Să joace cartea prieteniei - un drum fără ieşire?







Emmanuel Macron a jucat această carte, fără niciun rezultat, scrie Le Vif , citat de Rador.





Nici cu privire la acordul de la Paris privind climatul, nici cu privire la acordul internațional privind Iranul și nici cu privire la acela pentru liberul schimb. Prietenia afişată de președintele francez cu omologul său american, care încearcă să plaseze relația la nivel personal, nu a reușit.





Conform rapoartelor de presă, schimburile lor private au fost uneori furtunoase. La începutul lunii iunie, CNN a susținut că o conversație telefonică între cei doi bărbați a fost "teribilă" și, luni, site-ul american Axios afirma că dl Trump i-a spus lui Macron, la sfârșitul lunii aprilie, că Washingtonul este "mai rău decât China" în probleme comerciale.





Trump este "incontrolabil" și "nu ascultă pe nimeni", a declarat pentru AFP o sursă europeană care a lucrat cu el în timpul vizitei sale la Bruxelles din mai 2017.

"Suntem obligaţi să constatăm că Macron a investit neobosit în relaţia cu Trump, dar acesta nu răspunde cu aceeaşi monedă", potrivit expertului francez în geopolitică Dominique Moïsi, citat de "Le Parisien".

"Cu președintele Trump, am fost întotdeauna hotărât să am cea mai caldă relație posibilă și voi continua să o am, ea este de aceeaşi natură de la început". Această relație nu a împiedicat niciodată exprimarea unor dezacorduri, de ambele părți", a declarat președintele francez în Canada.



Să riposteze: până la un anumit punct



Acest lucru ar putea funcționa în materie comercială, dar este mult mai dificil în probleme cum ar fi lupta împotriva schimbărilor climatice sau energia nucleară a Iranului. "Cu privire la barierele comerciale și vamale, UE are o poziție destul de bună, există o șansă" de a câştiga, spune Stefani Weiss, de la institutul german Bertelsmann Stiftung. "În materie comercială, Europa are puterea de a se opune Statelor Unite în ceea ce privește concurența, după cum am văzut cu amenzile impuse lui Google, de exemplu", a declarat Pascale Joannin de la Fundaţia "Robert Schuman".





Procedura în cadrul OMC, măsuri de retorsiune asupra unor bunuri americane, UE, ai cărei membri adună o mare putere economică, au mijloacele necesare pentru a lupta împotriva Statelor Unite. Dar ar trebui ca ei să rămână uniţi din punct de vedere politic, o provocare pentru o uniune ai cărei membri s-au dezbinat în mod repetat în trecut pentru a-şi apăra interesele naționale.







"Trebuie să ne gândim la ceea ce va trebui să facem (...) Sper că vom acționa împreună, așa cum am făcut până acum", a declarat cancelarul Angela Merkel, a cărui industrie de automobile se află în colimatorul lui Donald Trump, care consideră că în Statele Unite există prea multe mașini germane. "Dacă ei nu pot găsi un compromis în cadrul UE, atunci nu pot fi un jucător de anvergură mondială", avertizează dna Weiss.



Să-l scurtcircuiteze pe Trump? Foarte delicat



Statele Unite sunt prima putere economică, militară și financiară din lume. Atunci când ele se retrag din acordul global privind clima, însăși existența acestui acord este compromisă, dar, pentru moment, celelalte țări semnatare nu renunţă la el, bazându-se în special pe faptul că şi China este fermă și chiar unii guvernatori ai statelor americane.





Cu privire la nuclearul iranian, retragerea americană este, de asemenea, plină de consecințe. Susținut de puterea sa financiară și de omniprezența dolarului, Donald Trump amenință cu sancțiuni companiile din întreaga lume care ar îndrăzni să continue să facă afaceri cu Teheranul. În ciuda încercării de ripostă a UE pentru a-și proteja interesele, argumentul este slab și mai multe companii au anunțat deja că se vor retrage din Iran.



Să profite de acest lucru pentru a se integra?



"Ne aflăm într-un moment cheie", spune dna Joannin. Din punct de vedere politic, liderii europeni vor trebui să facă nişte alegeri. În materie de Apărare, Donald Trump sugerează în mod clar că Statele Unite nu vor mai fi scutul unei părți a Europei împotriva Moscovei. "Europa trebuie să își ia destinul în mâini pe mai multe probleme, inclusiv apărarea", potrivit d-nei Joannin.





Împinşi de retragerea americană, europenii ar putea profita de această ocazie pentru a avansa către o mai mare integrare în domenii care le erau până acum rezervate ţărilor. Dar mai multe guverne eurosceptice au ajuns la putere, conduse de populațiile europene afectate de politicile de până acum și în special de gestionarea crizei migrației. "Alături de Emmanuel Macron și Angela Merkel, avem state mai reticente, cum ar fi Polonia, Ungaria, Italia, Austria, Olanda", punctează dna Joannin.







Următoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite vor avea loc în 2020. Europenii îl pot ignora pe Trump în aşteptarea unui ipotetic reviriment la Casa Albă? "Aceasta ar fi o abordare complet iresponsabilă", spune dna Weiss. "Veţi fi complet dependenţi de altcineva, ceea ce înseamnă a pune destinul european în mâinile alegătorilor americani".