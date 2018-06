Mii de femei britanice au defilat pentru a marca 100 de ani de la obținerea dreptului de vot

Mii de femei îmbrăcate în culorile sufragetelor au defilat duminică în Regatul Unit pentru a marca 100 de ani de la acordarea dreptului de vot pentru femeile britanice, relatează AFP.

La Londra, Belfast, Edinburgh sau Cardiff, participantele s-au îmbrăcat în verde, alb sau violet, culorile sufragetelor, şi au defilat relaxate, unele având haine inspirate din moda de la începutul secolului al XX-lea.

Sufragetele au jucate un rol hotărâtor în obţinerea, în urmă cu 100 de ani, a dreptului de vot pentru femeile britanice, într-o epocă în care femeile aveau puţine drepturi şi nu jucau niciun rol pe scena politică.

La 6 februarie 1918, Parlamentul britanic a votat "Legea din 1918 privind reprezentarea populară", permiţând anumitor femei de peste 30 de ani să voteze. Abia în 1928 ele au putut vota în aceleaşi condiţii ca bărbaţii, de la 21 de ani.

In full voice #Cardiff awash in green white and purple for #Processions2018 celebrating #100years of #votesforwomen in the UK pic.twitter.com/67Mfm8STUo