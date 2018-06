VIDEO Om fără adăpost, bătut în San Francisco de un trecător

Un bărbat îmbrăcat la costum, cu o servietă în mână, merge pe troturar, se oprește pentru ca apoi să se apropie de o persoană fără adăpost care stă întinsă pe caldarâm. Bărbatul lovește persoana de două ori cu piciorul în cap, apoi pare să zică ceva și să plece.

Departamentul de Poliție din San Francico încearcă acum să îl identifice pe suspect solicitând ajutorul publicului.

Tenderloin Station is seeking your help to identify this aggravated assault suspect. Anyone who knows who this man is should call (415)575-4444 and reference SFPD case 180387174. Warning: Graphic Video pic.twitter.com/R30PSEXvCk