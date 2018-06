UPDATE VIDEO Incendiu puternic la un hotel de 5 stele din Londra. Peste 120 de pompieri intervin

Potrivit agenției citate, hotelul cuprins de flacări se află pe strada William din Knightsbridge, un cartier de lux din centrul Londrei.

Străzile din jurul hotelului au fost închise.



Nu se cunoaște deocamdată cauza producerii incendiului.

UPDATE: Conform imaginilor și relatărilor din presa britanică, clădirea afectată este un hotel de 5 stele, respectiv Mandarin Oriental Hyde Park Hotel.

Hotelul este un edificiu în stil Edwardian, construit în 1902, care și-a deschis porțile sub numele de Mandarin Oriental în 1996, precizează BBC News.



Vom reveni cu detalii

