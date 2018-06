Mai multe bănci elvețiene au pus sechestru pe un miliard de dolari din conturile oligarhului rus Viktor Vekselberg

Săptămâna trecuta, cotidianul elvețian Schweiz am Wochenende a anunțat că băncile elvețiene puseseră sechestru pe alte două miliarde de franci elvețieni din conturile lui Vekselberg.Potrivit Forbes, UBS, Credit Suisse și Julius Baer au adoptat astfel de măsuri împotriva lui Vekselberg. Chiar și Bank of Cyprus, unde oligarhul rus deține 9,27 din acțiuni, ar putea decide măsuri similare, dar informația nu a putut fi verificată de Forbes.Cotidianul Schweiz am Wochenende scrie că Vekselberg se pregătește să dea în judecată băncile elvețiene care i-au pus sechestru pe fonduri.Potrivit Reuters, guvernul american a pus sechestru pe bunuri cu o valoare cuprinsă între 1,5 și 2 miliarde, aparținând holdingului Renova Group. Potrivit unor surse, Renova încearcă să obțină fonduri publice pentru refinanțări, inclusiv a unei linii de credit din partea băncilor rusești de stat în valoare de 820 milioane euro. Kremlinul a anunțat că intenționează să sprijine companiile afectate de sancțiunile Washingtonului împotriva oligarhilor ruși.Viktor Vekselberg, preşedinte al firmei Renova Group şi un oligarh apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, se află pe lista ruşilor vizaţi de sancţiuni publicată de administraţia Trump în luna aprilie.La începutul lunii mai, agenţii FBI l-au chestionat pe Vekselberg în legătură cu plăţile efectuate de compania americană afiliată Renova Group, Columbus Nova, către avocatul personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, conform unei surse CNN. De asemenea, el a fost întrebat de donaţiile în valoare de 300.000 de dolari făcute de Andrew Intrater, vărul american al lui Vekselberg, care este şeful Columbus Nova.