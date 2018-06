VIDEO Un grup de WhatsApp oferă sprijin persoanelor care doresc să renunțe la o sarcină/ Drama femeilor din Brazilia, unde avortul este ilegal

"Am început procedura aici. Am luat pastile", scrie una dintre membrele grupului."Sunt foarte speriată. Speriată și rușinată", povestește o altă femeie.Aceste femei împărtășesc o experiență dureroasă: avortul în Brazilia, unde legile îl fac aproape imposibil.BBC a descoperit un grup care operează pe WhatsApp, care vine în ajutorul femeilor care doresc să renunțe la o sarcină nedorită.Fiecărui nou membru i se prezintă regulile grupului: utilizatorul trebuie să șteargă săptămânal istoricul conversațiilor, comentariile sexiste sunt interzise, discuțiile referitoare la alte subiecte nu sunt permise.Femeile plătesc 264 de dolari prin transfer bancar pentru pastile."În octombrie 2013, am fost răpită și violată. Am rămas însărcinată, iar legea nu-mi permitea să fac avort. Persoana care m-a agresat era influentă, un fost ofițer de poliție. Mă simțeam de parcă aveam o viață întreagă care mi-a fost furată. Acesta este motivul pentru care am creat grupul de WhatsApp. Nu cred că este corect ca femeile să fie forțate să procedeze în felul acesta", a declarat creatoarea grupului pentru BBC.Avortul în Brazilia este permis doar în anumite circumstanțe. În cazul violului, femeile sunt nevoite să explice în detaliu ceea ce li s-a întâmplat, pentru a le fi permis să renunțe la sarcină.Persoanele care fac un avort ilegal riscă până la trei ani de închisoare.