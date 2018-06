Summitul Trump-Kim, la Hotelul Capella, pe Insula Sentosa, în sudul Singapore, anunţă Casa Albă

Summitul între preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un urmează să aibă loc pe Insula Sentosa, în sudul Singapore, a anunţat marţi Casa Albă, în contextul în care pregătirea evenimentului, prevăzut săptămâna viitoare, se precipită, relatează Reuters.

Bogatul oraş-stat a declarat luni o zonă centrală - în care se află sediile Ministerului său de Externe, Ambasadei Statelor Unite şi o serie de hoteluri - drept ”zonă specială” în perioada 10-14 iunie.

Guvernul din Singapore a extins, potrivit gazetei sale oficiale online, această zonă la Sentosa şi la o porţiune de mare de peste un kilometru de-a lungul ţărmului de sud-vest.

”Locul summitului din Singapore între @POTUS şi liderul Kim Jong Un va fi Hotelul Capella, pe Insula Sentosa”, a anunţat marţi o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, adăugând ”mulţumim marilor noastre gazde din Singapore pentru ospitalitatea lor”.

Guvernul din Singapore a anunţat că poliţia va proceda la controale mai stricte ale persoanelor şi bunurilor personale şi că obiecte precum sisteme de sonorizare şi drone vor fi interzise în zonă.

Sanders a declarat luni pentru presă că summitul urmează să înceapă în dimineaţa de 12 iunie.

Consilieri pe probleme de securitate naţională îl informează zilnic pe Trump cu privire la summit, de care locatarul Casei Albe vrea să se folosească pentru a-l convinge pe Kim să închidă programul nuclear nord-coreean, potrivit News.ro.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.