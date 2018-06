O pictură peisagistică aparținând lui Van Gogh, vândută pentru șapte milioane de euro

Fishing Net Menders in the Dunes

Pictată în 1882, Fishing Net Menders in the Dunes înfățișează mai multe femei care lucrează pământul, pictura fiind inspirată de femeile din mediul rural din jurul Olandei.Tabloul a fost cumpărat de către un colecționar american pentru suma de șapte milioane de euro.Pictura este prima aparținând lui Van Gogh care a fost scoasă la licitație în Franța în ultimii 20 de ani."Le puteți găsi numai în colecții private sau în muzee și, prin urmare, cumpărătorii sunt pregătiți să plătească oricât pentru o lucrare de această calitate și importantă", a declarat cumpărătorul.Van Gogh a pictat lucrarea pe vremea cand avea 29 de ani, în timpul unei perioade de formare petrecută în apropiere de orașul Haga. Este singura lucrare peisagistică produsă de Van Gogh la acea vreme.The Garden at Auvers a fost ultima pictură aparținând lui Van Gogh care s-a vândut la o licitație din Paris în 1990, pentru suma de 10 milioane de dolari.