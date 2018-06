Soros îl acuză pe Matteo Salvini de relaţii strânse cu Moscova

Omul de afaceri de origine maghiară, care a fost invitat la Trento în ultima zi a Festivalului Economiei pentru a participa la o dezbatere privind viitorul Uniunii Europene a ţinut un discurs foarte clar. În timpul căruia l-a atacat direct pe liderul partidului Liga Nordului, proaspăt numit într-un un rol-cheie al guvernului Conte, dar a revenit şi la acuzațiile împotriva președintelui american. „Nu știu dacă Salvini a fost finanțat de Moscova, însă opinia publică ar avea dreptul să știe“, a subliniat Soros. Replica ministrului de interne nu s-a lăsat aşteptată: „Nu am primit niciun ban, niciun euro sau rublă de la Rusia, consider că Putin este unul dintre cei mai buni oameni de stat și îmi este rușine că un speculant fără scrupule precum Soros este invitat să ţină discursuri în Italia".







Soros a spus că este „foarte îngrijorat“ de simpatia şi apropierea care există între noul guvern al Italiei şi Rusia, reamintind că „întregul guvern italian este de acord cu asta", având în vedere că ''au declarat că sunt în favoarea anulării sancțiunilor împotriva Rusiei''. Putin, a adăugat Soros „caută să domine Europa, el nu vrea s-o distrugă, ci doar s-o exploateze pentru că are capacitate productivă, în timp ce economia Rusiei sub Putin poate doar să exploateze oamenii şi materiile prime. Este „o amenințare puternică și sunt extrem de îngrijorat deoarece între Putin și Matteo Salvini există o relație strânsă''.





Pentru Europa, amenințarea nu vine doar din est. Până și ''vechiul'' său aliat de peste Atlantic reprezintă o amenințare pentru prosperitatea vechiului continent. „Sper ca Trump să reziste puţin, iar deputaţii să obţină majoritatea deja de la alegerile de la jumătatea legislaturii. Politica lui este periculoasă și înţelege prea puţin din economie. A încercat o ciocnire atât cu Europa, cât și cu Beijingul. Numai că şi-a dat seama că China este singura putere care-i poate rezista și acum încearcă să ajungă la o înţelegere. În detrimentul Europei. Însăşi denunțarea acordurilor cu Iranul - a spus Soros de pe scena Teatrului Social din Trento - pune în criză nu numai cel mai mare succes al lui Barack Obama în materie de politica externă, dar şi alianța atlantică“.







Unul dintre cei mai cunoscuţi finanţatori şi pe vremuri unul dintre cei mai bogați oameni din lume, dar şi susținător al inițiativelor politice liberale din Europa de Est, George Soros a declarat recent că este „foarte preocupat de influența Rusiei asupra Europei în general și asupra noului guvern italian". Îngrijorare care se adaugă celei provocate de opiniile politice ale lui Donald Trump, privite ca o amenințare pentru întreaga lume, dar mai ales pentru Europa, potrivit La Repubblica , citat de Rador.De data aceasta nu se mai poate spune că nu este nimic nou pe frontul de vest.