Steagul Arabiei Saudite eliminat din mai multe pub-uri unde se vinde alcool

O fabrică de bere elimină steagul Arabiei Saudite din Cupa Mondială de la sute de pub-uri, după ce mai mulți oameni au facut plângeri în care au spus că li se pare inadecvat ca acesta sa apară în locuri în care se vinde alcool, potrivit BBC. Steagul saudit poartă cartea Shahadah - simbol al credinței musulmanilor. Greene King a spus că "feedback-ul" de la "unii clienți din Londra" le-a avertizat că este "necorespunzător" să păstreze steagul alături de cele ale națiunilor concurente.Bury St Edmunds-based Greene King deține 3000 de pub-uri, restaurante și hoteluri din Marea Britanie. Rapoartele spun că personalul are acum obligația de a elimina toate steagurile Arabiei Saudită din fiecare pub. O traducere a șahadahului este că "nu există alt Dumnezeu decât Allah și Mohamed este mesagerul său".Un purtător de cuvânt al lanțului de pub-uri a declarat: "Pentru a sărbători Cupa Mondială, am arborat steagurile țărilor participante pentru a promova ceea ce sperăm că va fi un turneu excelent pentru toți. În urma feedback-ului unor clienți din Londra despre afișarea steagului Arabiei Saudite într-un pub, am înțeles că este inadecvat și astfel l-am eliminat".Steagurile altor națiuni islamice din Cupa Mondială - Egipt, Tunisia, Maroc și Iran - nu sunt afectate de această schimbare.