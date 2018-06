Alegeri Primăria Chișinău: Pro-europeanul Andrei Năstase conduce în fața socialistului Ion Ceban. Rezultate parțiale

Prezența la vot a fost de 39,12%.

UPDATE 22:15 După centralizarea datelor din peste 80% din procesele verbale, Andrei Năstase avea 51,91%, iar contracandidatul său, socialistul Ion Ceban, 48,09%.



După numărarea a peste 50% din procesele verbale, Andrei Năstase avea 52,59%, iar contracandidatul său, socialistul, Ion Ceban, 47,56%.



În turul doi al scrutinului s-au înfruntat reprezentantul Partidului Socialiștilor, Ion Ceban, și liderul Platformei ”Demnitate și Adevăr”, Andrei Năstase, care a fost susținut de mai multe partide pro-europene de opoziție.











Toate secţiile de votare pentru Primăria Chișinău s-au închis la ora 21:00.



Oamenii au fost aşteptaţi astăzi la vot pentru a alege între socialistul Ion Ceban şi liderul PPDA, Andrei Năstase, informează Publika.



Potrivit datelor furnizate de CEC, până la ora 21:00 au votat 248.674 de persoane, ceea ce constituie 39,12%. Cei mai activi alegători au fost persoanele cu vârstele 56-70 de ani (circa 80.031 de alegători şi-au dat votul). Mai puţin activi au fost tinerii cu vârstele cuprinse între 18-25 de ani (aproximativ 17.285 de tineri şi-au exprimat votul).



Codul Electoral prevede că la al doilea tur de scrutin se va considera ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri.



În primul tur, Ion Ceban a acumulat 91.575 voturi (40,97%), iar Andrei Năstase – 71.803 voturi (32,12%). Prezenţa la vot în primul tur a fost de 35,42%.



În cazul în care vor acumula un număr egal de voturi, se va considera câştigător cel care a obţinut mai multe în primul tur de scrutin.

După centralizarea datelor din 99% din procesele verbale, Andrei Năstase are 52,58%, pe când contracandidatul său, Ion Ceban, are 47,42%.Andrei Năstase conduce cu 52,16%, după centralizarea datelor din 98% din procesele verbale. Ion Ceban - 47,84%După centralizarea datelor din 95% din procesele verbale, Andrei Năstase are 51,87%, iar Ion Ceban, 48,13%.Centralizarea datelor din peste 90% din procesele verbale arată că Andrei Năstase conduce cu 52,07%. Ion Ceban are 47,93%