Rusia şi Belarus exprimă îngrijorare privind intensificarea activităţilor militare NATO

Rusia a avertizat în mai multe rânduri că este "extrem de preocupată" de instalarea sistemelor antibalistice NATO în România şi Polonia, afirmând că sunt interzise prin Tratatul privind Forţele nucleare intermediare (INF) şi avertizând că va lua măsuri pentru a se apăra.





"Am evaluat aproape în totalitate situaţia de pe continentul european şi din zona euro-atlantică. Suntem îngrijoraţi de intensificarea activităţilor NATO la care am asistat recent în apropierea frontierelor noastre, în principal în zona ţărilor baltice şi Poloniei", a afirmat minsitrul rus de Externe, Serghei Lavrov, după întrevederea cu omologul său din Belarus, Vladimir Makei.Potrivit şefului diplomaţiei ruse, administraţiile din Rusia şi Belarus cred că suplimentarea capabilităţilor NATO în apropierea frontierelor celor două ţări este distructivă. "Aceste activităţi subminează încrederea şi înţelegerea reciprocă în Europa, conducând la fragmentarea spaţiului de securitate european", a subliniat Serghei Lavrov, citat de agenţia Tass."Am convenit să continuăm identificarea de modalităţi pentru îmbunătăţirea relaţiilor (cu NATO -n.red.), în conformitate cu prevederile documentelor semnate la nivel înalt în anii 1990, la sfârşitul Războiului Rece", a spus Serghei Lavrov.Alianţa Nord-Atlantică a aprobat în 2016 planul de consolidare a prezenţei militare în Europa de Est, prin desfăşurarea a mii de militari în Polonia şi în ţările baltice. O structură multinaţională NATO urmează să fie staţionată în România. În plus, Alianţa a preluat controlul asupra sistemului antirachetă, care include nave americane dotate cu sisteme antibalistice în largul Spaniei, un radar în Turcia şi elementele de interceptare din România.