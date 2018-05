Siria a recunoscut independenţa Abhaziei şi Osetiei de Sud / Georgia anunţă că va rupe relaţiile diplomatice cu Damascul

De asemenea, Georgia a lansat un apel către comunitatea internaţională să condamne decizia Siriei, care a fost posibilă datorită "manipulării ruseşti", potrivit unei declaraţii făcute de şeful diplomaţiei georgiene, Mikheil Janelidze.

Recognition of independence of historic regions of Georgia, Abkhazia and Tskhinvali (South Osetia), by Russian manipulated Assad regime in Syria, is another blatant violation of Int Law by Assad and should be condemned by the int community