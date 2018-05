Le Monde: Pariul rusesc al lui Emmanuel Macron

Aceasta este o mică divergenţă cu Regatul Unit, care, după afacerea Skripal, a decis să nu trimită reprezentanți oficiali pentru a-și susține jucătorii. Solidaritatea are limitele sale.





Vladimir Putin l-a primit pe Emmanuel Macron pe terasa Palatului Constantin aflat la vreo 20 de kilometri de Sankt-Petersburg, joi, 24 mai. Niciun cuvânt despre afacerea Skripal, care a dus la cea mai mare expulzare de diplomați. Nimic despre loviturile aeriene împotriva Siriei după ce Damascul a folosit arme chimice. Divergenţele sau mai degrabă "neînțelegerile", așa cum a menționat Emmanuel Macron, au fost date la o parte.Aflat în vizită la Sankt Petersburg, joi, 24 mai, președintele francez a dorit să scoată în evidență "discuţiile mai lungi decât era prevăzut, dar fructuoase" pe care le-a avut cu Vladimir Putin. "Țările noastre sunt menite să definească, pentru a-l cita pe Dostoievski, 'o adevărată pârghie de conciliere pentru toate contradicțiile europene'", a rezumat șeful statului. Pentru a justifica acest pariu rusesc, președintele francez nu a putut visa un loc mai potrivit decât Sankt-Petersburg, cel mai european oraș rusesc care este și "orașul lui Vladimir Putin", potrivit unei analize Le Monde , citată de Rador.Pe fond, dl Macron a invocat "multilateralismul puternic" și "independența" în care intenționează să înscrie politica sa externă pentru care "dialogul cu Rusia constituie un element". Timp de trei ore, liderul Kremlinului și oaspetele său, care s-au întreţinut la Palatul Constantin, au dat la o parte toate subiectele incomode fără să se supere vreodată. "Cu privire la Siria apropierea pozițiilor noastre este cea mai evidentă", a salutat un diplomat francez, după întâlnirea dintre cei doi lideri.Macron a propus să "coordoneze" două inițiative paralele de negociere, cea de la Astana, care asociază Rusia, Turcia și Iran, și cea a "micului grup", reînviat de Paris, în aprilie, cu Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Iordania, Arabia Saudită. Obiectivul este acela de a oferi sirienilor "o nouă Constituție" și posibilitatea de a pregăti alegeri "la care trebuie să participe toți sirienii", inclusiv milioanele de refugiați, a precizat președintele francez."Este un conflict profund înrădăcinat și nu poate fi rezolvat decât prin intermediul căilor politice. Și nu pot exista reglementări pe termen lung, dacă nu toate partidele se află în jurul mesei", a spus Putin. "O Siria stabilă, inclusiv politic, este unul dintre principiile noastre comune", a adăugat omologul său francez. Moscova și Parisul au convenit, de asemenea, să coopereze în domeniul ajutorului umanitar.În schimb, Vladimir Putin nu a preluat ideea lui Emmanuel Macron de a înființa un mecanism independent sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru controlul armelor chimice din Siria. Rusia s-a opus reînnoirii sistemului anterior. Și referitor la Iran, cei doi lideri spun că au găsit o cale de a se înțelege. Ei doresc cu orice preț să păstreze acordul nuclear iranian, amenințat de retragerea Statelor Unite, și mai ales pentru a împiedica Teheranul să fie scutit de angajamentele sale și să-și relanseze programul nuclear.Dl Macron consideră, de asemenea, că este necesară completarea acestui acord prin negocierea cu Iranul asupra programului său nuclear după 2025, a programului său balistic și a rolului său în Orientul Mijlociu. "Putem discuta aceste puncte", a declarat președintele rus, dar "acest lucru nu ar trebui să condiționeze acordul nuclear iranian". "Mă regăsesc perfect în afirmaţiile lui Vladimir Putin.Nu am vorbit despre extinderea acordului, ci despre completarea acestuia", a declarat dl Macron, afirmând "nu doresc să riscăm acordul din 2015 pentru că nu am propus nimic mai bun". Cei doi șefi de stat au arătat aceeași dorință de conciliere într-un domeniu neașteptat și ieri încă supus tensiunilor, atacurile cibernetice, asupra cărora au promis că vor "schimba informații". Au rămas doar câteva obstacole pentru a perfecta tabloul unei relații pașnice.Conflictul din Ucraina a fost cu siguranță menționat, dar puțin, fiecare solicitând respectarea Acordurilor de la Minsk, menite să aducă pacea în Donbas, în estul țării, și astăzi în totalitate încălcate. "Despre ce avion vorbeşti? Nu cunosc detaliile", a îndrăznit Putin să întrebe la conferința de presă pe tema concluziilor echipei internaționale de anchetă care atribuie unei unități ruseşti tirul de rachetă care a doborât avionul MH17, deasupra teritoriului ucrainean, în iulie 2014.Și când un jurnalist a pus problema drepturilor omului în Rusia, mai ales soarta regizorului ucrainean Oleg Senţov, condamnat la douăzeci de ani de închisoare sau a regizorului Kirill Serebrenikov, în arest la domiciliu, Emmanuel Macron s-a întors către gazda sa cu un zâmbet: "Nu te-am mințit, domnule președinte, când ți-am spus că aceste subiecte erau sensibile". Totuşi, președintele francez și-a menţinut întâlnirea cu personalități din societatea civilă și din cultură."Ecoul unei voci care a marcat secolul al XX-lea și continuă să ne lumineze", a scris pe Twitter. Cu dna Soljeniţîn, a avut o întâlnire de treizeci de minute. Cu Memorial, ONG-ul rus pentru drepturile omului, aflat sub presiune puternică și al cărui reprezentant în Cecenia este întemnițat, doar de cinci minute. În cele din urmă, șeful statului și-a bucurat auditoriul rus, anunțând că se va întoarce în Rusia pentru Cupa Mondială, care va avea loc la mijlocul lunii iunie în țară", dacă echipa franceză va trece în sferturile de finală.