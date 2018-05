VIDEO Paris: Un tânăr imigrant din Mali, considerat erou după ce a salvat în câteva secunde un băiețel de patru ani care atârna de balcon la etajul patru

Copil in pericol in Paris

Lui Mamoudou Gassama i-au trebuit doar câteva secunde pentru a realiza spectaculoasa operațiune de salvare, care a fost filmată de un privitor și a ajuns pe rețele sociale, unde a consemnat milioane de vizualizări.Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 8 seara, în nordul Parisului.Când pompierii au ajuns la fața locului, copilul era deja salvat. ”Din fericire, acolo era cineva cu capacitatea fizică și cu curajul de a merge și a salva copilul”, a spus un purtător de cuvânt al pompierilor.Găsit de presă la 24 de ore după actul său eroic, Gassama a spus că a acționat fără să se gândească: ”I-am văzut pe toți oamenii aceia care strigau și mașinile care claxonau. Am urcat și, slavă Domnului, am salvat copilul”.”Mi-a fost frică când am salvat copilul … când am intrat în sufragerie am început să tremur, abia putea sta în picioare, a trebuit să mă așez”, a adăugat el.Anne Hidalgo, primarul Parisului, l-a sunat personal pentru a-i mulțumi celui pe care l-a numit ”Spiderman din Arondismentul 18”.”Mi-a explicar că a venit din Mali acum câteva luni cu visul de a-și face o viață aici. I-am spus că actul său eroic este un exemplu pentru toi cetățenii și că orașul Paris va fi, bineînțeles, foarte doritor să îl ajute să se stabilească în Franța”, a declarat ea.Potrivit investigației preliminare, părinții copilului nu erau acasă. Tatăl a fost reținut de poliție pentru că și-a lăsat copilul nesupravegheat și urmează să apară în fața unui judecător, potrivit unei surse judiciare. Mama copilului nu era în Paris la momentul incidentului.