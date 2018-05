FOTO Camionagiii din Brazilia au blocat autostrăzile. Sectoarele economice sunt în criză / Președintele a autorizat intervenția armatei

Un protest al camionagiilor față de prețurile la motorină a înghețat mai multe sectoare cheie din economia Americii latine, după ce șoferii au blocat mai multe zile la rând șoselele din Brazilia. Președintele brazilian Michell Temer a autorizat folosirea forței militare pentru a fi eliberate autostrăzile, relatează Reuters.

Brazilia intră sâmbătă în a șasea zi de proteste. Cel mai mare oraș și centru economic din America de Sud, Sao Paulo, a decretat o stare de urgență, la fel și Rio de Janeiro.

Benzinăriile și aeroporturile din întreaga țară au rămas fără combustibil, rafturile de supermarketuri au rămas goale, iar spitalele au declarat că au rămas fără materiale. Transportul public și colectarea gunoiului au fost reduse sau oprite în întreaga țară, iar multe școli au anulat cursurile, deoarece cadrele didactice nu au reușit să vină la muncă.

Lipsa de aprovizionare cu furaje poate duce la moartea a unui miliard de păsări si 20 de milioane de porci, a declarat ABPA, grupul de carne din Brazilia.

"Cei care blochează autostrăzile și acționează într-o manieră radicală afectează populația", a spus Temer într-un mesaj televizat. "Nu vom permite spitalelor să rămână fără provizii pentru a salva vieți. Nu vom permite afectarea copiilor de închiderea școlilor".

Vineri seara o mare parte din țară a rămas paralizată.

Ministrul de Securitate Publică, Raul Jungmann, a declarat, la o conferință de presă de vineri, că au existat peste 500 de blocade pe drumurile din Brazilia, dar aceasta a fost jumătate din cele înregistrate cu 24 de ore înainte.

Autoritatea de reglementare a petrolului din Brazilia, ANP, a declarat că, odată ce drumurile sunt complet eliberate, ar dura încă o săptămână pentru a normaliza livrările de combustibili la nivel național.

Negociatorii anumitor asociații de camionagii au fost de acord joi să suspende blocajele pentru 15 zile după ce guvernul a promis să subvnționeze și să stabilizeze prețurile la motorină, care ar putea costa 5 miliarde de reali (1,4 miliarde de dolari).

Cu toate acestea, nu toate asociațiile au semnat acordul.

O asociație de camionagii care a spus că reprezintă 600.000 de șoferi a cerut, vineri, protestatarilor care au blocat autostrăzi pentru cinci zile la rând să le elibereze și să lase transportul rutier să revină la normal.

Compania Abcam a spus într-un comunicat că încă încurajează șoferii să protesteze, dar să facă asta fără să blocheze străzile. De asemenea, compania a catalogat drept lamentabilă decizia președintelui Michel Temer de a autoriza armatei să folosească forța pentru a elibera autostrăzile.

