La nici 24 de ore după ce a anulat summitul cu Kim Jong Un, Donald Trump anunță o posibilă întâlnire în 12 iunie

"Vorbim cu ei în acest moment", a declarat acesta, de pe peluza Casei Albe, a doua zi după ce a trimis o scrisoare în care a anunțat că nu mai merge la Singapore pentru summit și denunțând "ostilitatea" regimului comunist."Vor într-adevăr să se ținî. Ne-ar plăcea asta", a adăugat el, întrebat despre această posibilă întâlnire."Vom vedea ce se va întâmpla", a comentat Trump, reluând o formulă repetată în mai multe rânduri, înainte de a declara, fără alte precizări, că întâlnirea "ar putea avea loc chiar în 12 (iunie)".Reacția inițială a Coreii de Nord la această anulare anunțată în ziua în care Phenianul a anunțat că a demolat "complet" singurul său poligon de teste nucleare a fost mai degrabă măsurată.Ministrul adjunct al Afacerilor externe Kim Kye Gwan a vorbit despre o decizie "extrem de regretabilă" dar a lăsat ușa deschisă, declarând că Phenianul este pregătit "să se așeze față în față la orice moment și de orice manieră pentru a rezolva problema"."O veste foarte bună declarația călduroasă și productivă a Coreii de Nord", a scris pe Twitter Trump, vineri dimineața.Un înalt oficial american a deplâns faptul că reprezentații nord-coreenilor nu s-au prezentat la o reuniune pregătitoare, săptămâna trecută, la Singapore, cu oficiali ai Casei Albe. "Au așteptat și au tot așteptat. Nord-coreenii nu au venit deloc. Nu ne-au spus nimic".Washingtonul nu a privit cu ochi buni nici faptul că Phenianul nu a invitat experți internaționali să verifice demolarea poligonului nuclear din Punggye-ri, ascuns sub un munte în apropiere de China și unde au fost efectuate șase teste nucleare."În concursul care este cel mai instabil lider, președintele Trump îl bate pe Kim Jong Un", afirmă Joel Wit, fondatorul site-ului de referință dedicat Coreii de Nord, 38 North."Instabilitatea sa aruncă toată lumea în perplexitate, inclusiv aliații noștri sud-coreeni".Alții cred însă că retragerea lui Donald Trump a urmărit obținerea unor noi concesii din partea Phenianului."Coreea de Nord va trebui să prezinte proiecte mai precise pentru denuclearizare dacă vrea să discute pe viitor", spune Go Myong-hyun, analist la Institutul Asan pentru studii politice.