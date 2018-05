VIDEO Iulia Skripal: Suntem atât de norocoși că am supraviețuit acestei încercări de asasinat

În cadrul primei sale apariții de când a fost externată din spital, Iulia a povestit că a zburat la Londra pe 3 martie pentru a-și vizita tatăl, ceea ce făcea în mod regulat în trecut."După 20 de zile în comă, m-am trezit cu vestea că amândoi am fost otrăviți. Încă mi se pare greu de înțeles că amândoi am fost atacați. Suntem atât de norocoși că am supraviețuit acestei încercări de asasinat", a spus ea."Recuperarea noastră a fost lentă și extrem de dureroasă. Faptul că un agent neurotoxic a fost folosit pentru a ne ucide este șocant. Nu vreau să intru în detalii, însă tratamentul a fost invaziv, dureros și deprimant", a mai adăugat Iulia.Fiica fostului spion rus a vorbit dintr-o locație secretă din Londra, unde se află sub supravegherea poliției, însă a refuzat să răspundă la întrebări.Iulia a fost externată din spital la cinci săptămâni după otrăvire și nu a mai fost văzută de atunci. Tatăl său a fost externat săptămâna trecută."Viața mea s-a schimbat cu totul, s-a întors cu susul în jos din cauza schimbărilor devastatoare, fizice și emoționale. O iau pas cu pas și vreau să-mi ajut tatăl să se recupereze deplin. Pe termen lung, vreau să mă întorc acasă, în țara mea", a declarat aceasta.