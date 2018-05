Italia: Misterul studiilor lui Conte la Universitatea din New York

''Nicio persoană cu acest nume (Giuseppe Conte n.red.) nu apare în evidențele noastre, nici ca student, nici ca membru al facultăţii'', spune ziarului New York Times un purtător de cuvânt al Universităţii din New York. Universitatea se află printre cele indicate în curriculum-ul vitae al profesorului Giuseppe Conte, prim-ministrul propus de coaliţia de guvernământ din Italia alcătuită din partidele Mişcarea 5 Stele şi Liga Nordului.







În CV-ul publicat de Asociația Avocaților Publici Italieni este scris că Giuseppe Conte și-a perfecţionat studiile juridice şi la Universitatea din New York, ''în 2008 și 2009''. Însă un purtător de cuvânt al institutului, Michelle Tsai, a declarat că în registrele academice nu există nicio urmă a numelui acestuia, precizând că Giuseppe Conte „ar fi putut frecventa cursuri de una până la două zile care nu sunt înregistrate în registre".







După o dimineață de polemici, biroul de presă al Mișcării 5 Stele a difuzat un comunicat în care clarifică poziția numelui propus luni preşedintelui Mattarella. „În CV-ul său, Conte a scris foarte clar că la Universitatea din New York și-a perfecţionat și şi-a actualizat studiile. Nu a menţionat niciodată că ar fi frecventat cursuri sau masterate la acea universitate. Conte, ca toţi intelectualii de vârf a stat în străinătate pentru a studia, pentru a-şi îmbogăți cunoștințele şi termenii juridici ai limbii engleze. A făcut aceste lucruri şi pe bună dreptate le-a scris în CV numai că, paradoxal, acest lucru nu este deloc bun, ajungând să devină chiar o vină. Este o nouă confirmare a faptului că multe persoane se tem mult de acest guvern al schimbării". Fosta soţie a lui Conte, contactată de agenţia ANSA i-a sărit în apărare declarând: ''Va fi un bun prim-ministru, bârfele privind CV-ul și cazul Stamina sunt nişte prostii''.





Se pare însă că studiile de perfecţionare de la New York, nu ar fi fost singura eroare din curriculum lui Conte. Într-unul din cele două cv-uri difuzate, Conte indică şi o perioadă de studii efectuate la Institutul de Drept Internațional Kultur din Viena, care este însă o școală de limba germană. (International Kultur Institut din Viena nu există. Pare că ar exista însă Internationales Kulturinstitute, care este însă o şcoală de limbă germană).







Într-un alt curriculum, cel trimis la Camera Deputaților pentru alegerea membrilor Consiliul de Administrație al Președinției, Conte a declarat că în perioada cuprinsă între anii 2008 - 2012 a petrecut în fiecare vară cel puțin o lună la universitatea americană“. Numai că din verificările efectuate de corespondentul Italiei la New York Times, Jason Horowitz, numele acestuia nu apare în registrele academice.Marţi, ziarul ''Manifesto'' reconstituie o altă etapă mai puțin cunoscută din cariera lui Giuseppe Conte. Profesorul s-a ocupat (în calitate de avocat) de un caz privind Stamina, metoda profesorului Vanoni care ulterior a fost respinsă de către comunitatea științifică. În 2013, Conte a asistat legal familia unei fetiţe bolnave căreia i s-a administrat tratamentul Stamina și a obținut aprobarea unei instanțe pentru continuarea tratamentului care nu era validat științific, convingându-i pe părinții copilului bolnav să-şi schimbe rezidenţa de la Florența la Livorno. În acelaşi timp, numele lui Conte apărea printre cele ale promotorilor fundației „VOA VOA“, numită astfel după titlul cărții scrise de mama unui copil bolnav, o fundație creată în timpul cazului Stamina pentru a sprijini „libertatea de tratament“. Fundația, promovată de actrița Gina Lollobrigida, avea ca primi beneficiari chiar Fundația Stamina a lui Vannoni, acelaşi „guru“, care primit o pedeapsă de 22 de luni de închisoare pentru înşelăciune și continuă să fie anchetat și se află în arest la domiciliu.