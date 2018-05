Presa rusă: Opoziția consideră că numirea din nou a lui Medvedev în postul de premier este o învârteală de-a lui Putin

Este posibil ca deja în vreo doi ani primul ministru Dmitri Medvedev să fie înlăturat din funcție și să i se pună în cârcă responsabilitatea pentru creșterea considerabilă a gradului de nemulțumire a populației în ceea ce privește situația în țară – a opinat, pentru publicația rusă „Nezavisimaia Gazeta”, fondatorul ”Rusiei Deschise” (OR), Mihail Hodorkovski. Președintele PARNAS, Mihail Kasianov, nu numai că a specificat data aproximativă a presupusei demiteri – primăvara anului 2020 -, dar a și emis ipoteza că tocmai acesta este momentul în care își va face apariția și succesorul lui Vladimir Putin. Experții sunt de părere că opoziția nu trebuie totuși să se grăbească să facă astfel de prognosticuri categorice, citează Rador. Atât Kasianov, cât și Hodorkovski sunt convinși că premierul numit iar în funcție va fi înlăturat din post în cazul în care în societate va apărea un protest serios împotriva, de exemplu, majorării vârstei de pensionare, lucru pentru care este posibil ca încă în 2019 să se înceapă pregătirile.Hodorkovski este de părere că Putin va arunca asupra guvernului și responsabilitatea pentru reforma pensiilor, și cea pentru alte măsuri nepopulare; tocmai din acest motiv, pasă-mi-te, s-au făcut foarte puține modificări în structura executivului.După cum a remarcat fondatorul OR, și așa poporul pusese toate necazurile țării pe seama Cabinetului Medvedev, care ”a sublimat această nemulțumire”. Fiindcă veni vorba, a subliniat fostul lider al IUKOS, ”electoratul lui Putin aștepta sacrificarea acestuia, nu redesemnarea sa”.Kasianov, șeful primului guvern pe care l-a avut Putin, a subliniat, într-un interviu acordat companiei de televiziune RTV1, că măsurile nepopulare - și este vorba de majorarea vârstei de pensionare și creșterea impozitelor – vor fi ultimele acțiuni ale lui Medvedev în calitate de premier. ”În următorii doi ani Medvedev va îndeplini această funcție, după care va fi înlocuit cu altă persoană, care răspunde de altă situație”.După părerea liderului PARNAS, Medvedev va fi înlocuit inevitabil pentru că peste doi ani opinia publică va fi mult mai critică față de acțiunile puterii. Acest lucru se va produce inevitabil, deoarece economia nu se poate dezvolta în condițiile autoizolării Rusiei. ”În acest moment tot guvernul este alcătuit din consilieri de-ai lui Putin” – este de părere Kasianov, lucru care înseamnă că nu este de așteptat ca guvernul să ducă niciun fel politică independentă.Despre ipotetica demitere a proaspătului numit din nou în funcție Medvedev - despre care, lucru de înțeles, doar un singur om din Rusia știe ceva clar – se vorbește nu numai în tabăra opoziției democratice din afara sistemului; acest subiect este dezbătut și pe canalele internaționale. Participanții la transmisiunile televizate cărora li se permite criticarea lui Medvedev, nu se știe de ce aduc exact aceleași argumente și specifică tocmai acest interval de timp de doi ani. După cum susțin politicienii și experții național-patrioți loiali puterii din Rusia, peste doi ani Putin îl va înlătura pe premierul nepopular și va schimba brusc cursul politic de la liberal la unul mobilizator. Totodată, în cazul unei demiteri anticipate a lui Medvedev, noul premier, fără îndoială, va fi perceput deja mai degrabă ca succesorul lui Putin și ca parte a scenariului de începere a transferării puterii. Nu este clar însă dacă Putin va fi vreodată gata să treacă la așa ceva; el, care deocamdată parcă nici nu are de gând să plece undeva.”Ideea în sine a premierului–succesor este populară în Rusia încă de pe vremea lui Elțîn. Chiar și Putin a devenit președinte tocmai în acest fel. Acum însă este cam devreme să se stabilească data ”prezentării” noului succesor. Sunt suficiente şase luni–un an pentru a fi prezentat noul premier, căruia ulterior i-ar putea fi transferate prerogativele de șef al statului. Trebuie să se înțeleagă faptul că din acest moment președintele în exercițiu devine un fel de ”rățușcă urâtă”; influența sa asupra proceselor care au loc în țară scade de câteva ori, elitele încep să se reorienteze” – a reamintit politologul Andrei Koliadin, pentru ”Nezavisimaia Gazeta”. Expertul a explicat următoarele: ”Ținând cont de faptul că Putin nu s-a remarcat niciodată prin înclinarea spre masochism, există îndoieli că inițiază procese transferare a puterii cu mult înainte de încheierea mandatului prezidențial. Mai degrabă este de așteptat reforma constituțională în urma căreia își va face apariția un organ colectiv care slăbește puterea executivă, dar care își păstrează influența asupra deciziilor-cheie ale puterii”.În general sunt posibile câteva scenarii privind evoluția acestor evenimente, este de părere politologul Abbas Galliamov; dintre acestea amintim atât demiterea guvernului înainte de 2024, cât și păstrarea lui Medvedev în postul de premier chiar până în 2024. ”Demiterea nu este exclusă. Avem dinainte reforme nepopulare și creșterea predispozițiilor protestatare. La un moment dat este posibil să apară situația în care Putin nu va mai putea să mențină cabinetul de miniștri pe linia de plutire, fără să-i fie afectat propriul rating. Este foarte posibil ca înlocuirea să se facă nu cu mult timp înainte de alegerile pentru Duma de Stat. Kremlinul va recurge la înlocuirea premierului dacă va simți că există o șansă de a le pierde – a declarat Galliamov, pentru publicația rusă amintită. Nu este exclus însă nici ca înainte de 2024 Medvedev să fie declarat succesor. După cum observăm, odată cu vârsta, Putin devine tot mai conservator și preferă să nu experimenteze pe cadre”.Reamintim faptul că după ce fusese numit în 2012 lui Medvedev i se dăduseră, tot așa, doar doi ani, după care i se prezisese demiterea după inevitabilul eșec al partidului condus de el, ”Rusia Unită”, la alegerile pentru Duma de Stat din 2016. În cele din urmă Medvedev a supraviețuit tuturor acestor prognosticuri nefavorabile.Nezavisimaia Gazeta (preluare RADOR)