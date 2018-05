Ancheta privind ingerința rusească în alegerile americane ar putea fi închisă până în 1 septembrie (avocatul lui Trump)

Fostul primar al New Yorkului a declarat că echipa procurorului special Robert Mueller prevede încheierea anchetei la această dată și a anunțat această scadență în urmă cu două săptămâni, potrivit New York Times.Televiziunea Fox News l-a citat pe avocat afirmând că procurorul Mueller a transmis echipei juridice a lui Donald Trump că ancheta s-ar putea încheia până în 1 septembrie, deși această dată este condiționat de interogarea de către procurorul special a președintelui la jumătatea lunii iulie.Rudy Giuliani își dorește ca ancheta să fie finalizată înainte de alegerile de jumătate de mandat din noiembrie, pentru a nu afecta republicanii, arată Fox News."Nu v-ați dori o repetare a alegerilor din 2016 cu publicarea de rapoarte contrare", a spus Giuliani pentru Times.Donald Trump a acuzat în mai multe rânduri o "vânătoare de vrăjitoare".Fostul său director de campanie, Paul Manafort, consilierul principal în materie de securitate națională, Michael Flynn, și mai mulți asistenți de campanie au fost vizați de această ancehtă a procurorului special, pledând fie vinovat, fie încheind acorduri fie mergând în justiție.La un an de la începutul anchetei, marile întrebări rămân fără răspuns: s-a aliat echipa de campanie lui Trump cu Kremlinul pentru a falsifica alegerile din 2016 ? Ce știa președintele și când a aflat? A obstrucționat el justiția? Poate fi inculpat un președinte în exercițiu?