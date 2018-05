VIDEO Vladimir Putin a inaugurat podul care leagă Crimeea de Rusia, la volanul unui camion / UE denunță o nouă violare a suveranității Ucrainei

Potrivit unui decret publicat pe site-ul guvernului, ar fi trebuit să construiască acest pod înainte de decembrie 2018, pentru un cost plafonat la 228,3 miliarde de ruble (2,9 miliarde euro).â





Vladimir Putin s-a urcat la volanului camionului Kamaz, a tras frâna de mână și a început să meargă pe „Podul Crimeii”. În fruntea unei coloane de zece camioane, acesta a parcurs în 16 minute cei 19 kilometri ai podului care leagă peninsula Kerci, în Crimeea, de peninsula Taman, în sudul Rusiei."În mai multe momente ale Istoriei, chiar și sub țari, oamenii au visat ca acest pod să fie construit. Au încercat din nou în anii 1930, 1940, 1950 și, în sfârșit, grație muncii și talentului vostru, acest miracol are loc!", a spus acesta, vorbind despre o "zi excepțională, de sărbătoare, istorică pentru Rusia".Televiziunea rusă, care a transmis în direct imaginile, a salutat "eroii" care au construit acest pod.Lansat în februarie 2016, acest șantier imensAcest pod este "o nouă violare a suveranității" Ucrainei, a reacționat marți o purtătoare de cuvânt a UE.Rusia a construit această infrastructură "fără consimțământul Ucrainei. Acest lucru constituie o nouă încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei de către Rusia", a spus aceasta."Construcția podului vizează continuarea integrării forțate a peninsulei anexate ilegal cu Rusia și izolarea sa de Ucraina, din care face parte în continuare", potrivit sursei citate.De asemenea, a spus purtătoarea de cuvânt, podul limitează "trecerea navelor prin strâmtoarea Kerci până la porturile ucrainene din marea Azov".Și premierul ucrainean Volodymyr Groisman a denunțat inițiativa, acuzând Rusia că "violează dreptul internațional". "Rusia va plăti foarte scump", a continuat el.Crimeea este o destinație populară pentru vacanțele rușilor iar acești turiști constituie una dintre sursele principale de venituri pentru peninsula prețuită plajele și munții de la malul Mării Negre.Podul, care trece prin insula Tuzla, are o înălțime de 35 de metri la nivelul maxim. Mașinile vor fi autorizate să meargă cu maxim 120 km/h.